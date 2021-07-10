شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة مصر المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم، استعداداته لمباراة المقاصة، المقرر لها السابعة مساء غدٍ الأحد بالسويس، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. وعقد موسيماني جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران، شهدت مناقشة التجهيزات الخاصة بالتحضير لمباراة المقاصة.

ويدخل الأهلي مساء اليوم معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة.

واكتفى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بإقامة تدريبات خفيفة للاعبين صباح أمس على ملعب التتش؛ استعدادا لمباراة مصر المقاصة في بطولة الدوري الممتاز والمقرر إقامتها مساء بد غد الأحد بالسويس.

وخاض لاعبو الفريق تدريبات بدنية خفيفة وبعض التدريبات الاستشفائية؛ للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، فيما خاض رباعي الفريق سعد سمير وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني ومروان محسن تدريبات إضافية.



يذكر أن موسيماني المدير الفني للأهلي، عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران أكد خلالها أهمية مباراة مصر المقاصة في مشوار الفريق للدفاع عن لقب بطولة الدوري الممتاز، وطالبهم بضرورة التركيز؛ لمواصلة مسيرة الانتصارات وتحقيق أهداف المرحلة الحالية على المستوى المحلي.

ويستعد الأهلي لمباراة مصر المقاصة التي تقام مساء الأحد ضمن منافسات الجولة الـ18 من بطولة الدوري الممتاز، ويسعى خلالها الأهلي لتحقيق الفوز، ومواصلة مسيرة الانتصارات في رحلة الدفاع عن اللقب.



وكان الأهلي قد حقق الفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد سجلهما صلاح محسن ومحمد شريف في المباراة التي أقيمت أول أمس.