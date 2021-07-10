شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فاروق لـ"الخليج 365": لن أنتقل إلى سيراميكا ومكمل فى بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد فاورق، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز، حقيقة الأنباء التى أثيرت حول رحيله عن الفريق السماوى فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وانتقاله إلى نادى سيراميكا.

وقال فاروق فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابق"، إنه لا صحة للأنباء المتداولة حول انتقالى إلى سيراميكا، مؤكدا أن مستمر مع بيراميدز ولن يرحل عن الفريق السماوى.

وشدد فاروق على أنه سيبذل قصارى جهده فى المباريات المقبلة من أجل تحقيق طموحاته مع بيراميدز، لافتا إلى أن النتائج ستتغير إلى الأفضل الفترة المقبلة والأسابيع المتبقية من الدورى.

عاد محمد فاروق للمشاركة فى التدريبات الجماعية، تحت قيادة اليونانى تاكيس جونياس، المدير الفنى، بعد واقعة اعتراضه على قرارات المدير الفنى السابق الأرجنتينى رودلفو أروابارنيا، فى مباراة الرجاء المغربى فى نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

وكانت إدارة نادى بيراميدز تحويل محمد فاروق، للتحقيق؛ لما بدر منه فى مباراة الرجاء المغربي، بعدما اعترض على المدرب بسبب عدم الدفع به مبكرا فى المباراة، ودخل اللاعب فى مشادة كلامية مع المدرب، لتقرر إدارة بيراميدز تحويل اللاعب للتحقيق واستبعاده من التدريبات الجماعية وكذلك المشاركة.

وظهر محمد فاروق فى التدريبات الجماعية لفريق بيراميدز، تحت قيادة تاكيس جونيس، التى أقيمت مساء الجمعة، وعقب التعادل الإيجابى مع الإنتاج الحربى بهدفين لمثلهما فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الخميس على استاد الأهلى والسلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

افتتح التسجيل للإنتاج الحربى مصطفى البدرى فى الدقيقة 9 قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثانى فى الدقيقة 70، بينما سجل دودو الجباس هدف بيراميدز الأول فى الدقيقة 30، ثم تعادل للفريق السماوى الفلسطينى محمود وادى فى الدقيقة 83.

بهذه النتيجة يستمر الإنتاج الحربى فى احتلال المركز الأخير بجدول ترتيب الدورى برصيد 19 نقطة جمعها من 27 مباراة فاز فى 3 مواجهات وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 14 مباراة وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 50 هدفا وما زالت لديه مباراتان مؤجلتان.

فيما يحتل بيراميدز المركز الثامن برصيد 37 نقطة، بعدما لعب 25 مباراة فاز فى 8 مواجهات وتعادل فى 13 لقاء وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 31 هدفا، وما زالت لديه أربع مباريات مؤجلة.