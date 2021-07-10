شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يبحث عن ودية رابعة استعدادا للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث الجهاز الفنى لفريق وادى دجلة بقيادة عبد الباقى جمال عن مواجهة ودية رابعة خلال فترة التوقف الحالية استعدادا لمواجهة الأهلى فى الثانى من أغسطس المقبل، وهى المباراة التى تحسم بشكل كبير مصير دجلة بالدورى هذا الموسم بعد اقترابه من الهبوط.

واستقر الجهاز الفنى على خوض 3 مباريات ودية أمام طلائع الجيش يوم 14 يوليو، ثم أسوان يوم 18 يوليو، والجونة 24 يوليو، ومباراة ودية أخر لم يستقر على طرفها ستلعب أحد يومى 25 أو 26 يوليو الجاري.

واتفق الجهاز الفنى مع اللاعبين على فتح صفحة جديدة بعد التعادل مع المقاصة فى الدورى وحثهم على الفوز فى المباريات المقبلة وهى السبيل الوحيد للبقاء فى الدورى هذا الموسم، حيث يحتاج دجلة لـ15 نقطة على الأقل من أصل 21 نقطة متبقية للفريق هذا الموسم فى المباريات السبع المتبقية والتى يفتتحها الغزلان بمواجهة الأهلى أول الشهر المقبل.

وتعادل فريق مصر المقاصة تحت قيادة مدربه الجديد محمد عبد الجليل، مع وادى دجلة بهدف لكل منهما، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من الدورى المصرى الممتاز.

تقدم لمصر المقاصة شيمس بيكلى فى الدقيقة 45 قبل نهاية الشوط الأول، وتعادل أحمد عاطف لوادى دجلة فى الدقيقة 51، وأهدر باسم مرسى ركلة جزاء فى الدقيقة 85 .

ويحتل وادى دجلة المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة وما زال لديه لقاء مؤجل مع الاهلى فيما يحتل مصر المقاصة المركز الثامن برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الأهلى.