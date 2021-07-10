موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أعلن المدير الفني لفريق الأهلي بيتسو موسيماني، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة، في إطار منافسات دوري we المصري.

وشهدت القائمة غياب سعد سمير ووالتر بواليا و الحارس علي لطفي وطاهر محمد طاهر، كما عاد للتواجد عمرو السولية.

واختار موسيماني قائمة مكونة من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، بدر بانون، أيمن أشرف، محمود وحيد، علي معلول، محمد هاني.

خط الوسط: ديانج، أكرم توفيق، حمدي فتحي، السولية، أفشة، حسين الشحات، محمود كهربا، أجايي.

خط الهجوم، صلاح محسن، محمد شريف، مروان محسن.

يذكر أن الأهلي حقق الفوز في المباراة الماضية أمام المقاولون العرب بهدفين دون رد، ويسعى لمواصلة الانتصارات أمام المقاصة في مباراة الغد.