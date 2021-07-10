لاعب كايزر تشيفز: قهر الأهلي يحتاج للكثير من العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح هابي ماشياني لاعب نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بأن الأهلي منافسه في نهائي دوري أبطال إفريقيا بدون شك يعتبر فريق قوي، موضحًا أنهم بحاجة إلى مزيد من العمل من أجل التتويج بالبطولة على حسابه.

وقال ماشياني في تصريحاته لصحيفة "كيك أوف" الجنوب إفريقية: "كوننا في نهائي بطولة إفريقية يجعلني سعيد للغاية، لأن هذا المستوى الذي يتمنى أغلب الناس الوصول إليه".

وتابع: "علينا ان نستمر في العمل الجاد، من أجل الفوز بدوري الأبطال، حيث أننا سنلعب النهائي أمام الأهلي، ولعب المباراة النهائية شيء يقدم الإضافة لمسيرتي، والفوز بالبطولة شيء كل فرد يتمنى تحقيقه، أنا أشعر أنني محظوظ للغاية بأنني ألعب النهائي في سني الصغير هذا".

وأضاف: "نادينا لم يبدأ الموسم بشكل جيد، وفي هذا الحالة أعتقد ان شيء مثل هذا يمكن أن يمنحنا دعم معنوي، هذا يعني الكثير بالنسبة للنادي بالإضافة إلى ذلك فنحن كسرنا العديد من الأرقام القياسية لأول مرة".

وواصل: "نحن الفريق الجنوب إفريقي الوحيد الذي تأهل إلى النهائيات، وهذا يعني الكثير للجنوب إفريقيين، ويعني الكثير بالنسبة لنا كأفراد، وقبل كل ذلك كفريق".

واستطرد: "الأهلي فريق يؤدي بشكل جيد ولا يجب أن نقلل من أهمية ذلك، هم يمتلكون مدرب جيد أيضًا، وعلينا أن ندخل المباراة ونحن على أتم الاستعداد من أجل قهرهم".

ويلعب الأهلي وكايزر تشيفز نهائي دوري أبطال إفريقيا في مدينة الدار البيضاء بالمغرب على ستاد محمد الخامس 17 يوليو الجاري.