طائرة مصر تفوز على النرويج وديا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

فاز منتخب مصر للكرة الطائرة على النرويج بنتيجة 3-2 في عدد الأشواط، في ثاني مبارياته في البطولة الدولية الودية المقامة ببولندا تحت رعاية الاتحاد الدولي للعبة خلال الفترة من 8 إلى 12 يوليو الجاري.

وتقدم منتخب مصر في النتيجة حيث حسم الشوط الأول لصالحه بنتيجة 25-21، لكن المنتخب النرويجي عادل النتيجة بفوزه بالشوط الثاني بنتيجة 25-22.

ثم تقدمت النرويج في المباراة بنتيجة 2-1 بعد فوزها بالشوط الثالث بنتيجة 25-19، وشهد الشوط الرابع إثارة وندية بين الفريقين، حيث تقدم المنتخب المصري بنتيجة 23-21، ثم حصل المنتخب النرويجي على ثلاث نقاط متتالية ليتقدم 24-23، لكن لاعبي منتخب مصر عادو للمباراة وحصلوا على 3 نقاط متتالية ليحسموا الشوط الرابع لصالحهم بنتيجة 26-24.

لتصبح النتيجة 2-2 في الأشواط، ويتم اللجوء إلى شوط خامس حسمه المنتخب المصري بنتيجة 15-13، ليفوز بالمباراة بنتيجة 3-2 في عدد الأشواط.

وكان المنتخب قد فاز في مباراته الأولى على أذربيجان بنتيجة 3-0، ليصبح رصيد المنتخب المصري 5 نقاط في صدارة الترتيب مؤقتا في إنتظار نتيجة مباراة بولندا وأذربيجان.

ويأتي منتخب بولندا ثانيا برصيد 3 نقاط من الفوز على النرويج بنتيجة 3-0.

وسيختتم المنتخب المصري مبارياته في الدورة الودية بمواجهة بمنتخب بولندا، غدا الأحد في الرابعة عصرا.

ويشارك المنتخب المصري في هذه الدورة الودية استعدادا لخوض منافسات بطولة أمم افريقيا،المؤهلة لبطولة العالم 2022، ولكن الاتحاد الافريقي للعبة لم يحدد بعد مكان إقامة البطولة، المقرر إقامتها بين شهري أغسطس وسبتمبر المقبلين.