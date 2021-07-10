كيف يفكر الزمالك في مستقبل مواليد 1999؟.. دوري الرديف يبقي المحترفين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

مع قرب انتهاء الموسم يبدأ الحديث عن مصير فريق مواليد 1999 الذي لن يلعب أي مرحلة سنية جديدة سوى الفريق الأول، وإن كان هناك نظرة واضحة لدى الأندية حول موقفهم من العناصر البارزة سواء بالبقاء أو الإعارة او الرحيل.

وتنافس الزمالك بقوة مع الأهلي في دوري الجمهورية مواليد 1999 وانتهى الموسم بتساوي الفريقين في النقاط، وحدث خلاف عن تحديد هوية بطل المسابقة، لكن في النهاية تأكد أن الأبيض يمتلك عدد من أفضل العناصر في هذه الفئة السنية.

لذلك بالحديث إلى مصادر داخل النادي الزمالك تأكد أنهم ينظرون باهتمام إلى مواليد 1999 ومستقبلهم، وليس خلال الفترة الحالية فقط لكن على مدار السنوات الأخيرة حتي يتمكن النادي من الاستفادة بعد استثمار طويل في أسماء ربما تكون نجوم في المستقبل.

وقال مصدر في تصريحاته لـ"يلا كورة" عن مستقبل الفريق: "أغلب عناصر فريق مواليد 1999 في الزمالك لهم عقود محترفين مع النادي، عدا لاعب وحيد ينتهي تعاقده هذا الصيف وهو يحيى مفتاح ولم يطلب الجهاز الفني للفريق الأول تجديد عقده حتى الآن".

وتابع: "إدارة نادي الزمالك تنتظر لائحة الموسم الجديد من اتحاد الكرة، وهناك حديث داخل اتحاد الكرة عن انشاء مسابقة للرديف، والنادي ينتظر إن كان هذا المشروع سيتم تطبيقه بشكل رسمي من عدمه".

ويأتي من بين الأسماء الهامة في فريق 1999 داخل الزمالك، هاني رشدي، حسين فيصل، عبدالرحمن جمعة، وسيف فاروق جعفر، وغيرهم ممن حصلوا على فرصة خوض التدريبات مع الفريق الأول خلال السنوات القليلة الماضية.

وأضاف: "لو لم يكن هناك مسابقة للرديف سيدأ النادي في دراسة موقف اللاعبين أصحاب العقود والأماكن المتاحة في القائمة بعد تسجيل اللاعبين الكبار، ثم يبدأ الجهاز الفني في اختيار العناصر المناسبة من مواليد 1999".

وواصل: "بعد اختيار العناصر المتاحة للقيد في الفريق الأول، سيكون هناك عناصر أخرى يمكن البحث عن عروض إعارة للبعض منهم إن أمكن أو رحيل الأخرين مجانًا في حالة عدم القيد".

واختتم قائلًا: "العناصر المميزة لن تكتفي فقط بالتواجد مع الفريق الأول دون مشاركة، لكن هيكونوا ضمن فريق الأمل الذي يعده النادي ويضم البارزين من مختلف الأعمار السنية سواء 2001، أو 2003 أو 1999 أو بدلاء الفريق الأول لخوض مباريات باستمرار يمكن الاعتماد عليها في الحفاظ على مستوى الفريق".