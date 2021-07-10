صفقات ريال مدريد | بيريز لم ينفق يورو واحد منذ 532 يومًا..فلماذا لا يضم مبابي؟

رفضت إدارة ريال مدريد بقيادة فلورنتينو بيريز إنفاق ولو يورو واحد على أي صفقة خلال 532 يومًا، وعلى الرغم من ذلك لم يتخط الفريق الملكي أزماته المالية في الوقت الحالي.

وكانت آخر مرة قام فيها رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز بدفع أموال لجلب لاعب في 20 يناير 2020، عندما وصل رينير جيسوس إلى الفريق العاصمي.

وأصبح اللاعب المعار حاليًا لصفوف بوروسيا دورتموند هو الثالث في مجموعة المواهب البرازيلية بعد وصول فينيسيوس جونيور ورودريجو جويس، بإجمالي 120 مليون يورو.

منذ ذلك الحين، مرت نافذتان للانتقالات بدون إنفاق ثم فتحت نافذة ثالثة للتو، لكن ريال مدريد لم ينفق على تعزيز فريق المدرب “كارلو أنشيلوتي”، ومن المرجح أن يفعلوا ذلك هذا الصيف فقط إذا أتيحت لهم الفرصة لجلب كيليان مبابي أو إرلينج هالاند .

التقشف عنوان صفقات ريال مدريد

خطة تعاقدات وصفقات ريال مدريد لهذا الصيف هي محاولة واضحة من بيريز لتكرار ما حدث في الصيف الماضي، عن طريق الاستفادة من بعض اللاعبين في النادي ما بين بيع واستعادة لبعض المعارين.

وقامت إدارة الملكي في الميركاتو الصيفي 2020 ببيع سيرجيو ريجيلون وأشرف حكيمي وأوسكار رودريجيز وكذلك خاميس رودريجيز، وإعارة جاريث بيل وداني سيبالوس وتيك كوبو وإبراهيم دياز وجيسوس فاييخو وبورخا مايورال ورينير.

في المجموع، ربح ريال مدريد حوالي 100 مليون يورو الصيف الماضي، وكان “الوافدون” هم مارتن أوديجارد وأندري لونين وألفارو أودريوزولا، الذين عادوا جميعًا من فترات إعارة في أماكن أخرى.

كان العمل الوحيد الذي قام به ريال مدريد في الشتاء الماضي هو السماح للوكا يوفيتش وأوديجارد بالمغادرة على سبيل الإعارة.

وبالنظر إلى الموسم القادم فإن التعاقدات الوحيدة المتاحة لكارلو أنشيلوتي هي تلك التي تخص العائدين من الإعارة.

كم سيُعرض بعض هؤلاء الوافدون للبيع على الفور، ولكن إذا لم يتم بيعهم، فسيتم الاعتماد عليهم.

حصل ريال مدريد على توقيع اللاعب النمساوي ديفيد ألابا بالطبع هذا الصيف، ولكنها كانت صفقة انتقال مجانية مع انتهاء عقده مع بايرن ميونخ، لذلك فإن وصوله لا يغير من فلسلة “التقشف” لنادي ريال مدريد.

متى يتعاقد ريال مدريد مع مبابي؟

تركز إدارة ريال مدريد على المدخرات حتى تتمكن من تمويل تعاقدات بحجم كيليان مبابي أو هالاند عندما يصبح ذلك ممكنًا، ويبقى فلورنتينو بيريز واضحًا، فهو يعلم أن الوقت الحالي “عصيب”، وهذا هو بالضبط سبب تكبحه عن إنفاق الأموال بحرية.

وعلق رئيس رابطة الليجا خافيير تيباس مؤخرًا قائلاً “ريال مدريد نجح في التغلب على هذا الوباء، من بين كل الأندية العظيمة في أوروبا كانوا الأفضل”.

ويرى فلورنتينو بيريز أن هذا هو الوقت المناسب للاستفادة من اللاعبين الشباب، الذين تم تطويرهم في النادي على مدار السنوات الماضية، وينتظر في الموسم المقبل تقديم الإضافة من قبل فينيسيوس جونيور ورودريجو وأوديجارد وفالفيردي.