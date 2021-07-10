شاهد فيديو اهداف مباراة كولومبيا وبيرو في كوبا أمريكا 2021.. الكافيتيروس يخطف البرونز

شاهد فيديو اهداف كولومبيا وبيرو في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كوبا أمريكا 2021 المقامة في البرازيل.

حصد منتخب كولومبيا الميدالية البرونزية بعد حصوله على المركز الثالث إثر فوزه على منتخب بيرو بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على استاد ماني جارينشا الوطني بمدينة برازيليا.

وأنهى منتخب بيرو الشوط الأول متقدمًا في النتيجة على كولومبيا بهدفٍ دون مقابل سجله “يوشيمار يوتون”، في الدقيقة (44)، بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك دافيد أوسبينا.

وفي الشوط الثاني، نجح خوان كوادرادو في خطف هدف التعادل لمنتخب كولومبيا في الدقيقة (49)، من ضربة حرة مباشرة على يمين منطقة الجزاء، نفذها من بين حائط الصد بطريقة ذكية، لتتهادى الكرة في الشباك البيروفية.

وكاد المتألق لويس دياز يخطف هدف التقدم لكولومبيا في الدقيقة (51)، بعدما حول عرضية كوادرادو بضربة مقصية جانبية، لولا تألق الحارس جاليسي الذي أبعدها إلى الركنية ببراعة.

وجاء رد منتخب بيرو في الدقيقة (57)، عن طريق المهاجم جيانلوكا لابادولا الذي تلاعب بمدافع كولومبيا من الجهة اليمنى ودخل منطقة الجزاء، ليطلق تصويبة صاروخية ارتطمت في العارضة وخرجت إلى ضربة مرمى.

وتمكن لويس دياز من وضع منتخب كولومبيا في المقدمة بالهدف الثاني عند الدقيقة (66)، بصناعة من حارس المرمى دافيد أوسبينا الذي أرسل تمريرة طولية، استغلها مهاجم بورتو واقتحم منطقة الجزاء قبل أن يسدد كرة بباطن القدم سكنت شباك جاليسي.

وتعادل المنتخب البيروفي في الدقيقة (82)، عن طريق جيانلوكا لابادولا، بعدما قابل عرضية جاءت من الركنية برأسية قوية استقرت في مرمى أوسبينا.

وفرض لويس دياز نفسه نجمًا للمباراة بعدما سجل الهدف الشخصي الثاني وهدف الانتصار لمنتخب كولومبيا في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، حينما سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء فشل جاليسي في التعامل معها لتعانق شباكه، وتنتهي المباراة بفوز الكافيتيروس بنتيجة (3-2).

شاهد فيديو اهداف مباراة كولومبيا وبيرو في كوبا أمريكا 2021