جماهير ايطاليا تتهم زوجة موراتا بالخيانة وتتمنى اصابتها بالسرطان!

أُتهمت زوجة مهاجم منتخب إسبانيا الفارو موراتا بالخيانة من قبل جماهير منتخب ايطاليا أثناء وبعد مباراة الفريق أمام اسبانيا في الدور نصف النهائي من بطولة يورو 2020.

وكشفت زوجة موراتا أليس كامبيلو عن مواجهتها لإهانات وتهديدات من بعض المشجعين الإيطاليين بعد أن سجل نجم يوفنتوس هدف تعادل اسبانيا ضد إيطاليا نهاية الأسبوع الماضي.

وأبلغ مهاجم يوفنتوس بالفعل عن تهديدات من مشجعي إسبانيا تجاهه وعائلته خلال بطولة يورو 2020، حيث هاجموه بقوة بسبب إهداره لوابل من الفرص السهلة أمام خصوم لاروخا، لكن هذه المرة وقع اللوم على بعض المشجعين الإيطاليين، الذين فعلوا الشيء نفسه بعد أن سجل ضد منتخب إيطاليا في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية على ملعب ويمبلي.

ونشرت زوجة مهاجم ريال مدريد السابق أليس كامبيلو بعض الرسائل المقززة التي تلقتها على موقع إنستجرام للتواصل الاجتماعي بعد هدف زوجها في مرمى حارس ايطاليا جيانلويجي دوناروما في الدقائق العشر الأخيرة من المباراة ليعدل النتيجة 1/1.

بعضهم تمنى السرطان والموت لموراتا وأولاده، والبعض الآخر أهان الزوجة الإيطالية لمهاجم نادي يوفنتوس، الذي يعيش رفقة عائلته في مدينة “تورينو”.

وكتب أحد المشجعين المتعصبين أنه “سيحرقها” لو نشرت هدف موراتا على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنها خائنة لشعبها.

وكتبت زوجة موراتا: “أنا لا أعاني حتى من هذه التعليقات، لا أعتقد أن الأمر يتعلق بكونك إيطاليًا، لكن هذا شيء له علاقة بالجهل، لو حدث ذلك لشخص ضعيف، لكانت مشكلة”.

ثم أضافت: “دعونا لا ننسى أن هذه مجرد رياضة، يجب أن توحد الناس ولا تستخدم للتنفيس عن إحباطاتك، آمل أن يكون من الممكن في المستقبل اتخاذ إجراءات ضد هؤلاء الأشخاص؛ لأن هذا غير مقبول”.

وتزوج موراتا وأليس كامبيلو في مدينة “فينيسيا” الإيطالية عام 2017 ولديهما ثلاثة أطفال، بعدما كان قد قابلها خلال إحدى مقابلاته مع المشجعين.

يذكر أن ألفارو موراتا كان صاحب ركلة الترجيح الضائعة الأخيرة، والتي أطاحت بمنتخب بلاده إسبانيا من منافسات يورو 2020، ومنحت إيطاليا بطاقة العبور إلى نهائي ملعب ويمبلي.