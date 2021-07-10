الميركاتو الصيفي 2021 | أبرزهم ايكاردي .. 4 لاعبين في طريقهم للرحيل عن باريس سان جيرمان

يعد باريس سان جيرمان الفرنسي من أنشط الأندية الأوروبية هذا الميركاتو الصيفي 2021، في تدعيم صفوفه بأفضل شكل ممكن، حيث نجح حتى الآن في التعاقد مع الإسباني سيرجيو راموس من ريال مدريد، والهولندي فاينالدوم من ليفربول، والمغربي أشرف حكيمي من إنتر ميلان، بالإضافة إلى قرب إعلان التعاقد مع الإيطالي جيانلويجي دوناروما قادمًا من صفوف ميلان.

بات من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة، رحيل العديد من اللاعبين عن صفوف باريس سان جيرمان، إذ يسعى النادي الفرنسي في توفير نحو 180 مليون يورو، ولا سبيل أمام إدارة النادي لذلك في ظل قوانيين اللعب المالي النظيف وضرورة الحصول على دخل من المبيعات سوى عبر الاستغناء عن عدد من نجوم الفريق، وطرحهم للبيع في الميركاتو الصيفي 2021.

وفي التقرير التالي قائمة اللاعبين المتوقع رحيلهم عن الفريق هذا الصيف:

1- رافينيا

بات من المتوقع أن يرحل رافينيا ألكانتارا عن صفوف النادي الباريسي، حيث يبدي نادي ميلان الإيطالي رغبة في ضم اللاعب الإسباني، وتبلغ قيمته 15 مليون يورو.

2- بابلو سارابيا

بعد المستوى الجيد الذي قدمه في يورو 2020 رفقة منتخب بلاده اسبانيا ، بات من المتوقع أن يرحل اللاعب عن صفوف باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي 2021، حيث دخل اللاعب دائرة اهتمام العديد من الأندية الأوروبية أبرزها ارسنال وريال مدريد.

3- سيرجيو ريكو

مع تعاقد باريس سان جيرمان مع الحارس دوناروما قادمًا من ميلان، أصبح رحيل ريكو الذي لم يعد له مكان في ملعب الأمراء، أمر محسوم، حيث هناك إحتمالية لعودته للدوري الإسباني من جديد.

4- إيكاردي

اقترب المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي من الرحيل عن صفوف الفريق الباريسي في الميركاتو الصيفي 2021، وذلك لأن المدرب بوكيتينو صاحب القيادة الفنية للنادي العاصمي، سيقوم بالاعتماد على مويس كين، وليس إيكاردي في الموسم الجديد.

والجدير بالذكر أن، ميلان يسعى لضم المهاجم الأرجنتيني لتعزيز خط الهجوم للروسونيري مع زلاتان إبراهيموفيتش، الذي يعاني من إصابة في الركبة.