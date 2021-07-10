البرازيل والارجنتين تاريخ ممتد من العداء..كم نهائي جمع الغريمين عبر التاريخ؟

صدقت التوقعات أخيرًا وأصبح نهائي كوبا أمريكا 2021 سوبر كلاسيكو بين البرازيل والارجنتين، في واحدة من أشرس مواعيد منتخبات كرة القدم على مستوى العالم.

وبلغ الحماس ذروته مع انتهاء المنافسة القارية في أمريكا اللاتينية، حيث تحقق حلم قائد السيليساو نيمار دا سيلفا بمواجهة صديقه ليونيل ميسي في مباراة مباشرة على لقب كبير.

ويُنظر إلى ليو ميسي على أنه واحد من أعظم لاعب كرة قدم على مر العصور، إلا أنه غالبًا ما كان وصيف الشرف في كوبا أمريكا ولم يكن البطل أبدًا مع منتخب الأرجنتين بعد ثلاث ميداليات فضية في أعوام 2007 و 2015 و 2016 بالاضافة إلى ميدالية أخرى في كأس العالم 2014.

وقصة ميسي الحزينة تحدثنا عنها بالتفصيل في تقرير سابق عبر صفحات الخليج 365 وذكرنا قصة كل مباراة نهائية خاضها ليونيل ميسي في مسيرته مع منتخب الارجنتين منذ عام 2007 حتى وقتنا هذا.

وبفضل حارس أستون فيلا إيميليانو مارتينيز وتألقه في ركلات الجزاء الترجيحية أمام كولومبيا، يظل حلم ميسي المنشود في تحقيق المجد الدولي حياً هذا الصيف، لكن عليه تجاوز عقبة زميله السابق في برشلونة نيمار صباح يوم الأحد 11 يوليو.

تاريخ مواجهات البرازيل والأرجنتين

تصل عدد مرات فوز البرازيل على الارجنتين لـ 46، مقابل 40 فوزًا للارجنتين، و25 تعادلاً، وكان آخر لقاء قبل نهائي كوبا أمريكا 2021 قد لعب في تاريخ 15 نوفمبر 2019 في مباراة ودية بعنوان السوبر كلاسيكو، على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض وسط حضور 22 ألف متفرج، وانتصر التانجو بهدف نظيف حمل إمضاء ليونيل ميسي.

ويعود التنافس بين الأرجنتين والبرازيل إلى بداية القرن العشرين، حيث جمعت كل من تصفيات كأس العالم ومباريات كوبا أمريكا العملاقين اللاتينيين معًا في الكثير من المرات.

وتمت كتابة فصل آخر في المنافسة، مع ظهور العظيمين بيليه للبرازيل ومارادونا للأرجنتين، واستمر التنافس بينهما على من الأفضل على الإطلاق منذ السبعينات حتى الآن.

حديثًا تواجد ميسي منفردًا في قارة أمريكا الجنوبية، ولم ينافسه في المستوى أو الألقاب رفقة الأندية أي لاعب آخر في القارة، وكان أشرس منافسيه لمدة عقد لاعب أوروبي وهو كريستيانو رونالدو.

وفي السنوات الأخيرة، حصل نيمار على دور البطولة مع منتخب السامبا وبات هو قائد الفريق الحالي عقب اعتزال تياجو سيلفا دوليًا، وبات ينظر له على أنه منافس حقيقي للبولجا ليونيل ميسي، من أجل رمزية الشراسة بين المنتخبين العريقين.

على أي حال، التفوق الجماعي الدولي دائمًا ما كان لصالح البرازيل، فقد حققت لقب كأس العالم في خمس مناسبات مقابل مناسبتين للأرجنتين، أما قاريًا فيعتبر تاريخ الألبيسيليستي هو الأفضل برصيد 14 بطولة لكوبا أمريكا مقابل تسعة للبرازيل.

كم نهائي بين الارجنتين والبرازيل؟

كانت بطولة كوبا أمريكا هي الموطن المعتاد لمواجهة العملاقين اللاتينيين ويرجع تاريخ المواجهة الأولى وجهاً لوجه في نهائي في عام 1937، حيث لعب المنتخبان مباراة درامية انتهت بفوز الأرجنتين آنذاك.

في اللقائين الأخريين كان التفوق برازيلي في عام 2004 بركلات الترجيح وبعد ثلاث سنوات بثلاثية نظيفة في حضور ميسي نفسه.

وفي باقي البطولات، كان النهائي الوحيد الذي التقى فيه المنتخبان في كأس القارات عام 2005، حيث دخلت البرازيل البطولة بصفتها حاملة لكأس العالم، وتم تقديم دعوة للأرجنتين كوصيف لكوبا أمريكا.

في تلك المباراة التي لعبت في مدينة فرانكفورت الألمانية، ربحت البرازيل المواجهة بأربعة أهداف مقابل هدف، بثنائية أدريانو وهدف من جانب كاكا ورونالدينيو.