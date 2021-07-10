البرازيل أمام الأرجنتين... قمة جديدة في نهائي كوبا أميركا

المنامة - ياسر ابراهيم - يخوض منتخبا الأرجنتين والبرازيل النهائي الكبير لكوبا أميركا على استاد "ماراكانا"، فجر الأحد، في قمة تعد بالكثير، لما يملكه المنتخبان من نجوم على مستوى كبير.



كلاسيكو كرة أميركا الجنوبية، سيتكرر للمرة الرابعة في المباراة النهائية لبطولة كوبا أميركا. في التقرير التالي سنستعرض أبرز ما شهدته المواجهات الثلاث السباقة بينهما في اللقاء الختامي.



نسخة 1937



أقيمت المباراة النهائية الأولى بين الأرجنتين والبرازيل في نسخة عام 1937، حيث جرت النسخة الرابعة عشرة من كأس أميركا الجنوبية في بوينس آيرس بالأرجنتين، وأُجبر مستضيف البطولة على خوض لقاء فاصل مع البرازيل بعد تعادلهما بالنقاط، وفي ملعب "سان لورنزو غاسوميتر"، لعب الأرجنتينيون أمام كتيبة السيليساو، الذين اشتكوا مسبقاً من تعيين الحكم الأوروغواياني أنيبال تيخادا، الذي أدار المباراة السابقة، وحسم أصحاب الأرض النتيجة في الوقت الإضافي، بثنائية الشاب فيسنتي دي لا ماتا.



بطولة 2004



استغرق الأمر 67 عاماً للقاء مرة أخرى في نهائي كوبا أميركا، وكان ذلك في نسخة بيرو 2004، حيث في الملعب الوطني بليما، تقدم فريق مارسيلو بيلسا بركلة جزاء لكيلي غونزاليس، وعادل السيليساو من خلال لويزاو، ومع بقاء ثلاث دقائق على النهاية، ضاعف سيزار ديلغادو النتيجة، لدرجة أنه بدا كأن كتيبة "التانغو" ضمنت الكأس، ومع ذلك، عاد أدريانو لمعادلة النتيجة وأخذ اللقاء لركلات الترجيح، وتصدى الحارس العملاق جوليو سيزار لتسديدة أندريس ديلساندرو، وغابرييل هاينزي، ليحسم البرازيليون اللقب.



نسخة 2007



عاد منتخب الأرجنتين لمواجهة الغريم التقليدي، كما حدث في البطولة السابقة، على الرغم من أن النتيجة كانت أكبر بكثير، حيث فازت البرازيل 3-0 على ملعب "باتشينشو روميرو" بأهداف جوليو بابتيستا وروبرتو أيالا وداني ألفيس.