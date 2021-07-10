تغريم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم 30 ألف يورو



غرّم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الاتحاد الإنجليزي للعبة مبلغ 30 ألف يورو (26,600 جنيه استرليني) بسبب ثلاث حوادث وقعت خلال مباراة نصف النهائي من بطولة يورو 2020 التي فازت فيها انجلترا على الدنمارك، من بينها تسليط شعاع من الليزر على وجه كاسبر شمايكل حارس مرمى منتخب الدنمارك-.



وأظهرت صور التلفزيون ضوءاً أخضر على وجه شمايكل قبيل تسديد هاري كين ضربة الجزاء في الوقت الإضافي.



وجاءت الغرامة التي فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (الويفا) أيضاً بسبب "الاضطرابات التي حدثت خلال عزف النشيد الوطني" و "إطلاق الألعاب النارية".



وكانت انجلترا قد فازت بالمباراة التي اقيمت في ملعب ويمبلي بنتيجة هدفين لهدف.



وقبيل انطلاق صافرة البداية، سمعت أصوات صيحات استهجان من بعض الجمهور خلال عزف النشيد الوطني الدنماركي.



أما فيما يتعلق بحادثة تسليط شعاع الليزر، فقد أنقذ شمايكل مرماه من التسديدة الأولى لضربة الجزاء من هاري كين، لكن المهاجم الانجليزي تمكن من تسجيل هدف الفوز من الضربة المرتدة ليحجز المنتخب الإنجليزي مكانه في المباراة النهائية الأحد مع المنتخب الإيطالي.



وقد بحث مسؤولو الاتحاد الإنجليزي والاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن مصدر شعاع الليزر عندما علموا باستخدامه خلال الشوط الأول من الوقت الإضافي.



لكنهم لم يتمكنوا من العثور على المسؤولين عن هذا العمل.



وبعد انتهاء المباراة، سُئل ممثلو الاتحاد الدنماركي لكرة القدم إذا ما كانوا يرغبون برفع شكوى رسمية، لكنهم قالوا إنهم لا يرغبون بأخذ المسألة أبعد من ذلك.



وكانت المباراة أمام منتخب الدنمارك على ملعب ويمبلي صعبة في شوطها الأول على الفريق الإنجليزي، لكنه حسمها في النهاية لصالحة بتكثيف هجماته في الشوط الثاني ليتأهل إلى مباراة ختام بطولة يورو 2020.



ويعد هذا أول نهائي دولي كبير في كرة القدم تصل إليه إنجلترا منذ فوزها بكأس العالم عام 1966.



وسبق للمنتخب الإنجليزي الوصول لنصف نهائي بطولة أوروبا مرتين عامي 1968 و1996، ولكنه فشل في الوصول للنهائي الأوروبي.