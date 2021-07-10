ما هو موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة والقنوات الناقلة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

يستكمل الأهلي مبارياته المؤجلة في الدوري المصري، حين يحل ضيفا على مصر المقاصة في لقاء من الجولة 18 بالمسابقة.



ويحتل الأهلي حامل اللقب المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة، خلف الزمالك المتصدر بـ61 نقطة، لكن الأخير خاض 5 مباريات أكثر.

من المقرر أن تقام مباراة مصر المقاصة ضد الأهلي في الجولة 18 من الدوري المصري على ملعب الجيش بالسويس، مساء يوم الأحد.

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

سيتم نقل المباراة مباشرة عبر قناة أون تايم سبورتس، ويسبقها استوديو تحليلي للوقوف على نقاط القوة والضعف لدى الفريقين.

ويستعد الأهلي بعد مباراة مصر المقاصة، لخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021، يوم 17 يوليو/ تموز الحالي، أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.