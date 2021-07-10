البرازيل والأرجنتين.. كل ماتريد معرفته عن نهائي كوبا أمريكا المنتظر.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر -

تتجه الأنظار إلى ملعب ماراكانا التاريخي لمتابعة الكلاسيكو المرتقب بين البرازيل والأرجنتين في نهائي بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية "كوبا أمريكا 2021".

ونستعرض لكم كل ما يتعلق بالمواجهة النارية بين المنتخبين.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية صباحاً بتوقيت القاهرة، ويديرها الحكم الأوروجواياني استيبان أوستوجيتش.

وسيتم نقل المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس ماكس 5 و6“، ويعلّق عليها المعلق رؤوف بن خليف.

مشوار المنتخبين نحو النهائي

نجح المنتخب البرازيلي في التأهل إلى المباراة النهائية من البطولة بعدما تصدر المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات على حساب فنزويلا بنتيجة 3/0، وبيرو بنتيجة 4/0، وكولومبيا بنتيجة 2/11، ثم التعادل مع الإكوادور بنتيجة 1/1.

وفي الدور ربع النهائي تخطى المنتخب البرازيلي عقبة تشيلي بنتيجة 1/0، قبل أن يفوز على منتخب بيرو بنفس النتيجة في الدور نصف النهائي.

وتمكن المنتخب البرازيلي من تسجيل 12 هدفًا، وتلقت شباكه هدفين.

على الجانب الآخر، صعد منتخب الأرجنتين إلى نهائي البطولة بصدارة المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط أيضًا بعد الفوز على أوروجواي وباراجواي بنفس النتيجة 1/0، وبوليفيا بنتيجة 4/1، والتعادل مع تشيلي بنتيجة 1/1.

وفي الدور ربع النهائي تغلب المنتخب الأرجنتيني على الإكوادور بنتيجة 3/0، وتخطى كولومبيا بركلات الترجيح بنتيجة 3/2 بعد التعادل 1/1 في الدور نصف النهائي.

التشكيل المتوقع لمنتخب البرازيل

من المتوقع أن يخوض المنتخب البرازيلي، بقيادة مديره الفني تيتي، المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: تياجو سيلفا، وماركينيوس، ودانيلو، ورينان لودي.

خط الوسط: كاسيميرو، فريد، لوكاس باكيتا

خط الهجوم: إيفرتون، ريتشارليسون، نيمار.

ويغيب عن منتخب البرازيل المهاجم جابرييل جيسوس للإيقاف، بينما تحيط الشكوك بجاهزية الظهير الأيسر أليكس ساندرو.

التشكيل المتوقع لمنتخب الأرجنتين

من المتوقع أن يخوض المنتخب الأرجنتيني، بقيادة المدير الفني ليونيل سكالوني، نهائي الكوبا أمريكا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز

خط الدفاع: ناهويل مولينا، وجيرمان بازيلا، ونيكولاس أوتاميندي، ونيكولاس تاجليافيكو.

خط الوسط: جويدو رودريجيز، ورودريجو دي باول، ولياندرو باريديس

خط الهجوم: نيكولاس جونزاليس، ولاوتارو مارتينيز، وليونيل ميسي.

ماذا يقول التاريخ عن موقعة اليوم؟

حصد منتخب الأرجنتين اللقب 14 مرة، وهو ثاني أكثر المنتخبات تتويجًا بعد أوروجواي برصيد 15 مرة، بينما حصد المنتخب البرازيلي اللقب 9 مرات.

وتوج البرازيل بلقب كوبا أمريكا العام الماضي، ولكن آخر تتويج من جانب الأرجنتين باللقب كان العام 1993.

وتقابل منتخبا البرازيل والأرجنتين في اللقاء النهائي لكوبا أمريكا 3 مرات فقط أعوام 1937، وفاز الأرجنتين بنتيجة 2/0، ثم نسخة 2004، وفاز البرازيل بنتيجة 4/2 بركلات الترجيح بعد التعادل 2/2، ثم 2007، وفاز منتخب البرازيل بنتيجة 3/0.