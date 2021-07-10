شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تم استبعاد سامح الدهان من بعثة الفروسية في أولمبياد طوكيو؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج الدولي سامح الدهان، لاعب منتخب مصر للفروسية، من حسابات البعثة المشاركة فى منافسات أولمبياد طوكيو 2020، والتى تنطلق 23 يوليو الجاري.

وتم اختيار الرباعي عبد القادر سعيد، نائل نصار، محمد طاهر زيادة، محمد طارق مصطفي لتمثيل مصر في الفروسية بأولمبياد طوكيو 2020 من قبل الاتحاد المصري للعبة، فيما جاء سامح الدهان خامساً احتياطياً ولكن لم يسافر مع البعثة إلي طوكيو.



بعثة مصر للفروسية بالأولمبياد

ووفقاً لقواعد لعبة الفروسية في الأولمبياد، سيشارك نائل نصار، عبد القادر سعيد، محمد طاهر زيادة بشكل أساسي، ومن خلفهم محمد طارق مصطفي احتياطياً لكنه سيكون ضمن البعثة المشاركة في أولمبياد طوكيو.

وتم استبعاد سامح الدهان من بعثة الفروسية الممثلة لمصر فى أولمبياد طوكيو، رغم أنه جاء كمصنف ثالث علي مصر فى شهر يونيو الماضي، خلف نائل نصار وعبد القادر سعيد، بالإضافة إلى احتلاله المركز الـ 204 في التصنيف العالمي.

ولكن تم اختيار الثنائي محمد طاهر زيادة المصنف الـ 224 عالمياً، ومحمد طارق مصطفي المصنف 351 عالمياً، علي حساب سامح الدهان المصنف 204 خلال اخر تصنيف شهر يونيو الماضي.

واستبعد سامح الدهان من بعثة الفروسية المصرية المشاركة في الحدث الأولمبي، رغم مساهمته في تأهل الفريق إلى منافسات أولمبياد طوكيو.

ويعد سامح الدهان واحد من أبرز لاعبي الفروسية المصرية خلال الوقت الحالي، بفضل إنجازاته وبطولاته الخارجية كمحترف للعبة.

وكان الدهان قد حصل خلال الأيام الماضية علي المركز الخامس في بطولة LGCT Paris إرتفاع 155 سم.

وفاز بالمركز الثاني في بطولة "لونجين جلوبال شامبيونز تور" إرتفاع 160 سم، وتأهل لـ Prague super Grand Prix، وهو اللاعب المصري والعربي الوحيد الذى تأهل لهذة البطولة، التي يشارك فيها أفضل 16 لاعب حول العالم، بالإضافة إلي عدد من الألقاب الأخري في مشواره.

وأثار إستبعاد سامح الدهان من بعثة مصر للفروسية المشاركة في أولمبياد طوكيو، إستياء عدد كبير من نجوم اللعبة السابقين ومتابعيها.