شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة يستغل إجازة الزمالك فى المصيف بالساحل الشمالي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استغل عبد الله جمعة لاعب الزمالك فترة الراحة التى حصل عليها اللاعبون فى التنزه بالساحل الشمالي برفقة شقيقه الأصغر عبد الرحمن جمعة لاعب فريق الشباب بنادى الزمالك أيضاً.

ونشر عبد الله جمعة صوراً جمعته بشقيقه على أحد شواطئ الساحل الشمالي وعلق عليها بعبارة: "نفسي".

ويستأنف فريق الزمالك تدريباته يوم 16 يوليو الجارى على ملعب النادى استعدادا للقاء غزل المحلة المقرر له يوم 3 أغسطس المقبل فى الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، وذلك بعدما منح كارتيرون اللاعبين راحة سلبية لمدة 11 يومًا عقب تأجيل لقاء غزل المحلة الذى كان مُحددًا له يوم الإثنين الماضى.



عبد الله جمعة وشقيقه (1)



عبد الله جمعة وشقيقه (2)



عبد الله جمعة وشقيقه (3)



عبد الله جمعة وشقيقه (4)

ويفضل مسئولو الزمالك، بالاتفاق مع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، خروج عدد من اللاعبين على سبيل الإعارة بدلاً من الرحيل النهائى، وذلك من المتواجدين بصفوف الفريق فى الوقت الحالى حيث سيحسم كارتيرون خلال الفترة المقبلة هوية الراحلين عن قلعة ميت عقبة، فى ظل التحرك من جانب الإدارة لدعم عدد من المراكز فى الموسم الجديد، ومنها الظهير الأيمن ورأس الحربة والمدافع وصانع الألعاب إلى جانب مركز الارتكاز.

ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة تحديد المدرب الفرنسى هوية الراحلين، حيث يفضل فى الوقت الحالى الوقوف على احتياجات الفريق وهوية القادمين إلى قلعة ميت عقبة، قبل حسم قائمة الراحلين عن الفريق مع تفضيل مبدأ الإعارات خاصة فى اللاعبين صغار السن للاستفادة من الإمكانيات التى يمتلكوها مستقبلاً خاصة إن خروجهم على سبيل الإعارة سيكسبهم ميزة المشاركة بشكل أساسى مما يضيف إلى خبراتهم ويؤدى إلى ارتقاء مستواهم الفنى والبدنى.