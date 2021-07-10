شكرا لقرائتكم خبر عن آشلى بارتى تتوج ببطولة ويمبلدون لأول مرة بعد فوزها على كارولينا بليشكوفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توّجت المصنفة الأولى النجمة الأسترالية آشلى بارتى، لأول مرة فى تاريخها، بلقب بطولة ويمبلدون للتنس، بعد فوزها على نظيرتها التشيكية كارولينا بليشكوفا بنتيجة مجموعتين مقابل مجموعة واحدة، فى مباراة نهائى فردى السيدات التى أقيمت اليوم السبت.

وحسمت بارتى المجموعة الأولى لمصلحتها بنتيجة 6 أشواط مقابل 3، بعدما أظهرت تفوقًا واضحًا على منافستها التشيكية المصنفة الثامنة، وفى المجموعة الثانية، ظهرت كارولينا بليشكوفا، بشكل أقوى من المجموعة الأولى وقدمّت أداءً رائعًا، حتى نجحت فى حسم المجموعة لصالحها بالشوط الفاصل بنتيجة 7-6.



آشلى بارتى

ونجحت بارتى، فى استعادة أداءها القوى فى المجموعة الثالثة، ونجحت فى تكرار تفوقها الذى أظهرته فى المجموعة الأولى، لتحسم المجموعة بنتيجة 6-3 أيضًا والتتويج باللقب الأول على ملاعب ويمبلدون.