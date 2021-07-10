شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف تطورات حالة المصابين ومسحة كورونا وجلسة مع كارتيرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، أنه عقد جلسة مع باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، تم خلالها وضع خطة الفترة المقبلة من الجانب الطبى والتأهيلى للاعبين، وأنه سيتم إجراء فحوصات طبية للاعبين خلال الفترة المقبلة للاطمئنان عليهم.

وأشار طبيب الزمالك، فى تصريحات للموقع الرسمى للنادى، إلى أن هناك مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، سيخضع لها جميع أفراد الفريق عقب العودة للتدريبات، فيما تطرق رئيس الجهاز الطبى للزمالك للحديث عن حالة حازم إمام الظهير الأيمن للفريق، وأكد أنه تعافى من إصابة السمانة، وشارك فى التدريبات قبل فترة التوقف، وسيكون متواجدا بشكل طبيعى الفترة المقبلة.

وعن محمود علاء مدافع الزمالك، أكد أسامة أنه كان يعانى من إصابة أسفل مفصل الركبة، ولكنه سيكون جاهزا وسيتواجد مع الفريق بعد العودة للتدريبات بشكل طبيعى، مشددًا على أن الفريق لا توجد به إصابات، والاستعدادات ستكون بأفضل شكل ممكن للفترة المهمة المقبلة فى مشوار الفريق فى بطولتى الدورى والكأس.

ومن المقرر أن يستأنف فريق الزمالك تدريباته يوم 16 يوليو الجارى على ملعب النادى استعدادا للقاء غزل المحلة المقرر له يوم 3 أغسطس المقبل فى الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، وذلك بعدما منح كارتيرون اللاعبين راحة سلبية لمدة 11 يومًا عقب تأجيل لقاء غزل المحلة الذى كان مُحددًا له يوم الإثنين الماضى.

فيما رفضت إدارة نادى الزمالك إجراء أى تغيير فى الجهاز الفنى للفريق، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، حيث نفت إدارة الأبيض الشائعات المتداولة حول إجراء تغيير فى الجهاز الفنى، مشددة على أنها تبحث على استقرار الفريق فى المرحلة الحالية، خاصة أن الفريق فى مراحل حاسمة بمسابقة الدورى المصرى، ويسير بخطى جيدة، بعدما حقق الفوز فى مباراته الأخيرة على مصر المقاصة، بهدف دون رد، ليواصل تصدر جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 61 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 18 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات، وهُزم فى مباراتين، فيما سجل لاعبوه 48 هدفًا، واستقبلت شباكه 18 هدفًا.

كما أن إدارة الأبيض ترغب فى الحفاظ على استقرار الجهاز الفنى واللاعبين فى المرحلة المقبلة، لرغبتهم فى المنافسة على لقب الدورى هذا الموسم وحصد اللقب فى ظل المنافسة القوية مع الأهلى الذى يأتى فى المركز الثانى فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 48 نقطة، إلا أن الأخير خاض 22 مباراة حتى الآن.