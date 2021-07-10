شكرا لقرائتكم خبر عن جون أنطوى على رادار الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل جون أنطوى مهاجم نادي بيراميدز اهتمامات الاتحاد السكندري للانتقال إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل، بناءً على رغبة العميد حسام حسن المدير الفني للفريق الأخضر.

ويحظى أنطوى بثقة حسام حسن، وزاد من فرص انتقال اللاعب لصفوف زعيم الثغر حالة التجاهل التى يلقاها فى بيراميدز، خاصة بعد قدوم المدرب اليوناني تاكيس جونياس.

ويأتى التفكير في جون أنطوي لتعويض هروب الجامايكي روماريو ويلياميز مهاجم زعيم الثغر الذي تمرد على العودة للنادي بعد المشاركة في معسكر منتخب بلاده قبل شهر ونصف.

طالب حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندرى لاعبى فريقه بإخراج الثنائي روماريو ويليامز وإيمانويل أوكوى من حساباتهم بعد هروبهما من النادي ورفضهما العودة لصفوف الفريق بحجة المشاركة مع منتخبى بلديهما في الأجندة الدولية التي أقيمت مطلع الشهر الماضى.

وكشف مصدر أن العميد تحدث مع لاعبيه قائلا، "ما حدث من الأوغندى إيمانويل أكوى والجامايكي روماريو ويليامز لا يمت للاحتراف بصلة، الثنائي حصلا على جميع مستحقاتهم، ومع ذلك غدروا بالنادي في موقف وتوقيت صعب".

وأضاف حسام حسن للاعبى زعيم الثغر، "لأننا لم نقصر معهم ربنا كافأنا بالفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراة من أخر 4 مباريات خاصها الفريق مع أن ثلاثة مباريات منهم كانوا خارج الإسكندرية، وهذا دليل على أن نوايا الاتحاد تجاههم كانت سليمة ونظيفة".