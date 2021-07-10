الامارات | معاقبة إنجلترا بـ30 ألف يورو بسبب "شعاع الليزر"

شكرا لقرائتكم خبر عن معاقبة إنجلترا بـ30 ألف يورو بسبب "شعاع الليزر" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عقوبة مالية ضد الاتحاد الإنجليزي للعبة، بسبب سلوك مشجعي المنتخب الإنجليزي خلال المباراة أمام نظيره الدنماركي في الدور قبل النهائي لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020). وفرض اليويفا اليوم غرامة قيمتها 30 ألف يورو (35 ألف و600 دولار) ضد الاتحاد الإنجليزي، بعد أن قام مشجع بتوجيه شعاع ليزر نحو كاسبر شمايكل حارس مرمى المنتخب الدنماركي.

كما قام مشجعون بإطلاق صيحات استهجان وألعاب نارية خلال عزف النشيد الوطني الدنماركي. وحقق المنتخب الإنجليزي الفوز بنتيجة 2 / 1 بعد وقت إضافي ليتأهل إلى النهائي ويقف على بعد خطوة واحدة من التتويج باللقب.

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