الامارات | انتصار واحد يفصل ديوكوفيتش عن معادلة فيدرر ونادال

شكرا لقرائتكم خبر عن انتصار واحد يفصل ديوكوفيتش عن معادلة فيدرر ونادال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيكون الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف اول عالميا على بعد انتصار واحد من معادلة رقم الاسطورتين السويسري روجيه فيدرر والاسباني رافايل نادال اللذين يتساويان في عدد الالقاب الكبيرة في بطولات الغراند سلام في كرة المضرب، وذلك عندما يواجه الايطالي ماتيو بيريتيني في نهائي بطولة ويمبلدون الاحد.

وسيتساوى ديوكوفيتش (34 عاما) في عدد الالقاب مع فيدرر ونادال (20 لكل منهما) في حال قدر له التتويج بالبطولة الانكليزية للمرة السادسة في مسيرته علما بانه يخوض النهائي السابع في نادي عموم انكلترا، والثلاثين في مختلف البطولات الكبرى.

وحده فيدرر خاض عددا اكبر من المباريات النهائية، لكنه يكبر ديوكوفيتش بخمس سنوات. وغاب نادال عن بطولة ويمبلدون هذا العام، في حين خرج فيدرر من الدور ربع النهائي. وقال ديوكوفيتش عن امكانية تحقيق لقبه السادس في ويمبلدون "سيعني لي الامر كثيرا. انا هنا من اجل ذلك، ولهذا السبب انا امارس اللعبة".

وكان ديوكوفيتش استهل مطلع العام الحالي باحراز بطولة استراليا المفتوحة للمرة التاسعة (رقم قياسي) قبل ان يتوج بطلا لرولان غاروس الفرنسية للمرة الثانية متخطيا سيد الملاعب الترابية نادال في نصف النهائي. واضاف ديوكوفيتش "كنت اتصور نفسي في وضعية للمنافسة على لقب كبير قبل مجيئي الى لندن. اما الان فانا في وضعية جيدة لتحقيق ذلك. كل شيء يجوز في المباراة النهائية، وبطبيعة الحال الخبرة تقف الى جانبي".

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