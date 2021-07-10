إدارة نادي الاحرار الرياضي بمديرية تاربة تزور الكادر علي احمد مصنوم                   

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 يوليه 2021

الخليج 365 - متابعات

قامت الهيئة الادارية بنادي الاحرارالرياضي الثقافي الاجتماعي، بزياره اطمئنان على صحة الشخصية الاجتماعية واحد الاركان الاساسية في حافة تاربة ذات التاريخ العريق الاخ علي احمد مصنوم والد الكابتن نعيم مدرب نادي الاحرار سابقا.



وكان في استقبالهم المعلم علي احمد مصنوم وابنه الكابتن نعيم والشخصية الرياضية والاجتماعية الاخ سالم سعيد بن سلمان رئيس فريق الاهلي بتاربة وعدد من الشخصيات.

وفي الزيارة نقل الشيخ خالد عبدالله العامري نائب مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالوادي للمديريات الصحراوية رئيس نادي الاحرار بتاربه تحيات اخوانه اعضاء الهيئة الادارية بالنادي والرياضين واعضاء الهيئة العمومية بالنادي لهذه الشخصية الاجتماعيه الذي بلغ صيته وسمعته متجاوزة حدود محافظة حضرموت وحتى خارج اليمن من خلال علاقته الواسعه والخدمات الطيبه التي يقدمها في كافه المناسبات الفرائحية والدينية.

حضرالزيارة من الهيئه الادارية للنادي الاستاد خالد عوض مطيري الامين العام والاستادزاهر قروان المسئول المالي والاستاد عبدالله رجب عبدون عضو الهيئه الادارية ومن فريق الاهلي بالبلاد تاربه الاستاد سالم سعيد بن سلمان رئيس فريق الاهلي وهشام صالح باجبير المشرف الرياضي لفريق الاهلي وعدد من الشخصيات.