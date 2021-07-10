شكرا لقرائتكم خبر عن سببان وراء تعديل موعد مباراة الأهلي والمقاصة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة مصر المقاصة مع الأهلي باستاد الجيش فى السويس ضمن مسابقة الدوري الممتاز فى السابعة مساء غد الأحد 11 يوليو بدلا من الخامسة مساءً.

وأكد مسئولو الجبلاية للناديين أن سبب ترحيل موعد المباراة هو ارتفاع درجة الحرارة غداً بالسويس من ناحية، كما لم يتم إقامة المباراة فى التاسعة مساءً بسبب انطلاق نهائي بطولة الأمم الأوروبية بين إنجلترا وإيطاليا فى نفس الموعد ناحية أخرى.

ويختتم الكرة بالأهلي تدريباته مساء اليوم، السبت، استعداداته لمواجهة مصر المقاصة على استاد السويس الجديد فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، حيث يتدرب المارد الأحمر في ملعب التتش ثم يتجه إلى السويس للمبيت بها تمهيداً لخوض المباراة المرتقبة والتي يتطلع الأهلي للفوز فيها من أجل مواصلة الانتصارات المحلية قبل السفر إلى المغرب الثلاثاء المقبل لخوض نهائي أفريقيا يوم 17 يوليو الجاري في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

على صعيد آخر، قال بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، إن الفريق حقق فوزًا ‏مهمًّا على المقاولون العرب، في المباراة التي أقيمت على استاد بتروسبورت ضمن منافسات ‏الجولة 26 في بطولة الدوري الممتاز ، وأضاف موسيماني: «مباراة المقاولون كانت في غاية الصعوبة، خاصة أن ‏فريق المقاولون العرب لعب من الدقيقة الأولى على منع الأهلي من تسجيل أهداف، ولكن الفريق ‏تعامل بشكل جيد واستطاع أن يحقق هدفه والخروج بالثلاث نقاط، وقطع خطوة في سباق الدوري ‏الممتاز».‏

وأوضح موسيماني أنه شاهد مباريات لفريق المقاولون العرب، الذي لعب بشكل مختلف خلال مواجهة ‏الأهلي عن المباريات الماضية له. ، وشدد على أن الأهلي حقق هدفه من خلال نظافة الشباك وتسجيل الأهداف، وذلك ‏من خلال الصبر، خاصة أنه مع مرور الوقت الأمر كان يزداد صعوبة على الأهلي. ، وواصل موسيماني حديثه: «هذه هي كرة القدم، لا بد أن نتقبلها، خاصة عندما نواجه فريقًا يدافع ‏بـ7 لاعبين».‏