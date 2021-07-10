7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السيت 10 يوليو 2021 العديد من الأخبارالرياضية المهمة وأبرزها، اللجنة الأولمبية تعفى محمد الشناوي والونش من لقاح كورونا فى طوكيو، المقاولون يتمسك بعماد النحاس رغم ثنائية الأهلي .

منحت اللجنة الأولمبية المصرية، الثنائى محمد الشناوى ومحمود الونش لاعبا الأهلى والزمالك والمنتخب الأولمبى حرية الحصول على لقاح كورونا قبل السفر إلى طوكيو للمشاركة فى الأولمبياد أو عدمه، وأوضح مسئولو اللجنة الأولمبية أن الحصول على اللقاح ليس إجباريا فى الأولمبياد.

المقاولون يتمسك بعماد النحاس رغم ثنائية الأهلي رفض مسئولو المقاولون العرب مناقشة فكرة التخلي عن عماد النحاس مدرب الفريق رغم تلقي هزيمتين متتاليتين من الطلائع ثم الأهلي في الدوري العام. الزمالك يرفض إجراء أى تغيير فى الجهاز الفنى.. وكارتيرون يسلم تقريرا للإدارة رفضت إدارة نادى الزمالك إجراء أى تغيير فى الجهاز الفنى للفريق، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، حيث نفت إدارة الأبيض الشائعات المتداولة حول إجراء تغيير فى الجهاز الفنى، مشددة على أنها تبحث على استقرار الفريق فى المرحلة الحالية، خاصة أن الفريق فى مراحل حاسمة بمسابقة الدورى المصرى، ويسير بخطى جيدة، بعدما حقق الفوز فى مباراته الأخيرة على مصر المقاصة، بهدف دون رد، ليواصل تصدر جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 61 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 18 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات، وهُزم فى مباراتين، فيما سجل لاعبوه 48 هدفًا، واستقبلت شباكه 18 هدفًا.

الإسماعيلى يستقر على رحيل الأنجولى أرى بابل نهاية الموسم

استقرت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى، برئاسة على أبو جريشة، بناءً على توصية من إيهاب جلال المدير الفنى للفريق على رحيل الأنجولى أرى بابل لاعب الدراويش فى نهاية الموسم الحالى لعدم القناعة الفنية بقدراته، بجانب فشله فى إثبات جدارته مع القلعة الصفراء فى الفترة الماضية، على الرغم من مشاركته مع الإسماعيلى بشكل أساسى فى أكثر من مباراة، وتعاقد الاسماعيلى مع أرى بابل فى بداية الموسم الجارى قادماً من التعاون السعودى.

اتحاد الكرة: مباراة الأهلى والمقاصة غدا فى السابعة مساء بدلا من الخامسة

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة مصر المقاصة مع الأهلي باستاد الجيش فى السويس ضمن مسابقة الدوري الممتاز فى السابعة مساء غد الأحد 11 يوليو بدلا من إقامتها فى الخامسة مساءً.