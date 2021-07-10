شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستضيف هليوبوليس والأهلى مع البنك فى الأسبوع الأول بدورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجريت ظهر اليوم قرعة دورى المحترفين رجال لكرة اليد للموسم 2022/2021 بحضور مندوبى الأندية المشاركة فى النسخة الجديدة.

أسفرت القرعة عن الآتى:

الجوله الأولى التي ستقام يوم الخميس 2021/9/16

الزمالك أمام هليوبوليس

الأهلى أمام البنك الاهلى

سبورتنج أمام سموحة

المعادى أمام أكتوبر

الطيران أمام أصحاب الجياد

الزهور أمام الأوليمبي

الجزيرة أمام الشمس

طلائع الجيش أمام الحوار

هليوليدو أمام ستاد المنصورة

الجوله الثانيه يوم الجمعة 2021/9/17

الزمالك أمام الشمس

الأهلى أمام أكتوبر

المعادى أمام البنك الاهلى

الطيران أمام الأوليمبى

الزهور أمام أصحاب الجياد

الجزيره أمام هليوبوليس

طلائع الجيش أمام ستاد المنصوره

هليوليدو أمام الحوار

ومن المقرر أن تعلن لجنة المسابقات عن باقى الأسابيع بعد الانتهاء من الجدول .

وكشف سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، مسبقا، عن نظام دورى المحترفين للموسم الجديد 2021 / 2022، مشيرا إلى أنه يقام على 3 مراحل.

وقال عبد المنعم، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن المرحلة الأولى من دورى المحترفين تشهد 18 فريقا للعب دورة من مجموعة واحدة ومعهم مرتبط 2002، 2004 ليتأهل الـ6 الأوائل للعب على المنافسة والـ12 يتم تقسيمهم على مجموعتين فردى وزوجى لتحديد الـ4 الهابطين.

وأشار عبد المنعم إلى أن الـ6 الأوائل يتأهل منهم 4 للعب دورى دورتين مجمعتين لتجديد البطل، مؤكدا مقابلة القطبين الأهلي والزمالك 5 مرات على مدار المراحل الثلاثة فى الموسم الجديد، فضلا عن مواجهة فى كأس مصر محتملة.