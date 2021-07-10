شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يجهز محمد محمود لمباريات الدوري بعد الغياب الطويل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، خطة لتجهيز نجمه محمد محمود لاعب خط الوسط العائد من الإصابة منذ فترة قصيرة، حيث ينوى جهاز الأهلى تجهيزه فنياً وبدنياً بشكل كامل على أن يظهر فى مباريات المارد الأحمر بالدوري بصورة تدريجية تضمن استعادة فورمته الفنية والبدنية فى أقرب فرصة.

وغاب محمد محمود عن مباريات وتدريبات الأهلى من فترة طويلة للإصابة، حيث أجرى جراحتين رباط صليبى وثالثة فى الركبة، وأنهى محمد محمود خلال الأيام الأخيرة آخر برامج التأهيل والعلاج ليعود للمشاركة فى التدريبات الجماعية.

ويختتم فريق الكرة بالأهلي تدريباته مساء اليوم، السبت، استعداداته لمواجهة مصر المقاصة المقرر غدا الأحد على استاد السويس الجديد فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، حيث يتدرب المارد الأحمر في ملعب التتش ثم يتجه إلى السويس للمبيت بها تمهيداً لخوض المباراة المرتقبة والتي يتطلع الأهلي للفوز فيها من أجل مواصلة الانتصارات المحلية قبل السفر إلى المغرب الثلاثاء المقبل لخوض نهائي أفريقيا يوم 17 يوليو الجاري في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

على صعيد أخر، قال بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، إن الفريق حقق فوزًا ‏مهمًّا على المقاولون العرب، في المباراة التي أقيمت على استاد بتروسبورت ضمن منافسات ‏الجولة 26 في بطولة الدوري الممتاز ، وأضاف موسيماني: «مباراة المقاولون كانت في غاية الصعوبة، خاصة أن ‏فريق المقاولون العرب لعب من الدقيقة الأولى على منع الأهلي من تسجيل أهداف، ولكن الفريق ‏تعامل بشكل جيد واستطاع أن يحقق هدفه والخروج بالثلاث نقاط، وقطع خطوة في سباق الدوري ‏الممتاز».‏

وأشار المدير الفني لفريق الأهلي، إلى أنه قام بتغيير طريقة اللعب من خلال تقليل عدد المدافعين وزيادة القوة ‏الهجومية، ونجحنا في إدارة المباراة ولذلك سجلنا هدفين.