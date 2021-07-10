شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفضل مبدأ الإعارات فى الموسم المقبل بدلا من الرحيل النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفضل مسئولو الزمالك، بالاتفاق مع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، خروج عدد من اللاعبين على سبيل الإعارة بدلاً من الرحيل النهائى، وذلك من المتواجدين بصفوف الفريق فى الوقت الحالى حيث سيحسم كارتيرون خلال الفترة المقبلة هوية الراحلين عن قلعة ميت عقبة، فى ظل التحرك من جانب الإدارة لدعم عدد من المراكز فى الموسم الجديد، ومنها الظهير الأيمن ورأس الحربة والمدافع وصانع الألعاب إلى جانب مركز الارتكاز.

ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة تحديد المدرب الفرنسى هوية الراحلين، حيث يفضل فى الوقت الحالى الوقوف على احتياجات الفريق وهوية القادمين إلى قلعة ميت عقبة، قبل حسم قائمة الراحلين عن الفريق مع تفضيل مبدأ الإعارات خاصة فى اللاعبين صغار السن للاستفادة من الإمكانيات التى يمتلكوها مستقبلاً خاصة إن خروجهم على سبيل الإعارة سيكسبهم ميزة المشاركة بشكل أساسى مما يضيف إلى خبراتهم ويؤدى إلى ارتقاء مستواهم الفنى والبدنى.

ويستأنف فريق الزمالك تدريباته يوم 16 يوليو الجارى على ملعب النادى استعدادا للقاء غزل المحلة المقرر له يوم 3 أغسطس المقبل فى الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، وذلك بعدما منح كارتيرون اللاعبين راحة سلبية لمدة 11 يومًا عقب تأجيل لقاء غزل المحلة الذى كان مُحددًا له يوم الإثنين الماضى.

فيما رفضت إدارة نادى الزمالك إجراء أى تغيير فى الجهاز الفنى للفريق، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، حيث نفت إدارة الأبيض الشائعات المتداولة حول إجراء تغيير فى الجهاز الفنى، مشددة على أنها تبحث على استقرار الفريق فى المرحلة الحالية، خاصة أن الفريق فى مراحل حاسمة بمسابقة الدورى المصرى، ويسير بخطى جيدة، بعدما حقق الفوز فى مباراته الأخيرة على مصر المقاصة، بهدف دون رد، ليواصل تصدر جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 61 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 18 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات، وهُزم فى مباراتين، فيما سجل لاعبوه 48 هدفًا، واستقبلت شباكه 18 هدفًا.

كما أن إدارة الأبيض ترغب فى الحفاظ على استقرار الجهاز الفنى واللاعبين فى المرحلة المقبلة، لرغبتهم فى المنافسة على لقب الدورى هذا الموسم وحصد اللقب فى ظل المنافسة القوية مع الأهلى الذى يأتى فى المركز الثانى فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 48 نقطة، إلا أن الأخير خاض 22 مباراة حتى الآن.