شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن إصابات الأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني لتجهيز جميع لاعبي الفريق للنهائي الأفريقي المرتقب أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي يوم 17 يوليو الجاري بالمغرب.

وتشهد قائمة الأهلي الفترة الحالية عدد قليل من الغيابات لأسباب مختلفة سواء للأصابة أو لدواعي فنية ، ونرصد في التقرير التالي أهم المعلومات الخاصة بغيابات الأهلي للأصابة تحديداً قبل أيام قليلة من السفر للمغرب.

س: ما هي غيابات الأهلي الحالية للأصابة؟

ج: الفريق يفقد الأيام الحالية أكثر من لاعب للإصابة وتحديداً الثنائي وليد سليمان وعلى لطفي، فالأول يعاني من مزق في العضلة الخلفية ومازال يحتاج ثلاثة أو أربعة أسابيع للتعافي من الإصابة أما على لطفي فيعاني من آلام بسيطة في العضلة الأمامية وسيعود للتدريبات عقب مباراة المقاصة غداً في الدوري.

س: هل سيكون وليد سليمان وعلى لطفي ضمن قائمة الأهلي في نهائي أفريقيا؟

ج: حسب تأكيدات الجهاز الطبي للأهلي فأن على لطفي سيكون لائقاً من الناحية الطبية لنهائي أفريقيا يوم 17 يوليو فالحارس الثاني بالفريق سيُشارك في التدريبات عقب مباراة المقاصة أما وليد سليمان فمازال يحتاج عدة أسابيع للعودة للمباريات.

س: هل من الممكن أن يُسافر وليد سليمان مع الأهلي للمغرب حتى لو كان خارج الحسابات الفنية؟

ج: هناك إحتمال كبير أن يُسافر وليد سليمان مع الأهلي للتواجد في هذا الحدث الهام كونه واحد من كباتن الأهلي.

س:ماذا عن الإصابات الأخرى في الفريق؟

ج: لا يعاني الاهلي من إصابات أخرى ، فـ محمد محمود وكريم نيدفيد يُشاركان في تدريبات الفريق الأخيرة ويحتاجان التجهيز الفني للعودة للمباريات.

س: متى يسافر الأهلي للمغرب لخوض نهائي أفريقيا؟

ج: يوم 13 يوليو الجاري على متن طائرة خاصة.