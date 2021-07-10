مدرب الجونة لمصراوي: مشاركة بواليا مباشرة خطأ جسيم.. وهذه نصيحتي له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

أكد رضا شحاتة المدير الفني لنادي الجونة، أن والتر بواليا مهاجم النادي الأهلي، تعرض لضغط عصبي، مشيراً إلى أنه يجب أن يكون مستعداً لأخذ فرصة المشاركة أساسياً.

وقال رضا شحاتة، إن قرار الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني بالإعتماد علي اللاعب الكونغولي في هجوم الفريق بشكل أساسي ومستمر فور التعاقد معه في يناير الماضي كان خطأً جسيماً ولم يكن موسيماني موفق فيه بالمرة.

وأضاف رضا شحاتة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الدخول المفاجىء لوالتر بواليا علي حساب محمد شريف الذي كان يسير وقتها بشكل جيد، أضر اللاعب الكونغولي كثيرا وكان من اللازم ان يتم الإعتماد عليه في دقائق معدودة وبشكل تدريجي بدلا من إشراكه لمدة 90 دقيقة كاملة".

وأوضح: "والتر بواليا تعرض وقتها لضغط عصبي شديد نتج عنه إهداره لفرص كثيرة أمام مرمي الخصوم وكان من الواجب أن يشارك بشكل تدريجي ولا يأخذ الفرصة كاملة علي حساب محمد شريف".

وتابع: "اللاعب الكونغولي واجه سوء حظ غريب مع الأهلي منذ الانتقال له في يناير الماضي لكنه يظل لاعب مميز وشخصية محترمة للغاية وأنا اتحدث معه بشكل دائم خلال تواجده في الجونة وقت الإجازات وأقدم له بعض النصائح".

وأتم رضا شحاته تصريحاته قائلا: "أقول لوالتر بواليا أن عليه التركيز أكثر في التدريبات وأن يهين نفسه بشكل أكبر وأن يبتعد أيضا عن ضغوط السوشيال ميديا ولا يهتم بها وعليه أن يٌدرك جيدا أن فرصة المشاركة الأساسية لو جاءت له مرة أخري ستكون عزيزة جداً وبالتالي يجب أن يكون مستعدا لها بشكل جيد ولا يفرًط فيها لأن طبيعة اللعب للأهلي مختلفة عن باقي الأندية في مصر".