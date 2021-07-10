كارتيرون يطلب خوض وديتين خلال معسكر الزمالك بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

قال المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، منتصر الرملاوي، إن المدير الفني الفرنسي لفريقه، باتريس كارتيرون، طلب خوض مباراتين وديتين يومي 26 و29 يوليو الجاري ضمن الاستعدادات لمباراة غزل المحلة المقبلة.

ويلتقي الزمالك نظيره غزل المحلة، يوم 3 أغسطس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وأشار المدير الإداري لفريق الزمالك، في تصريحات أوردها الموقع الرسمي لناديه، إلى أن الفترة الحالية تشهد الاتفاق على طرفي المباراتين؛ خاصة وأن الفريق سيخوض المباراتين بالإسكندرية خلال معسكره المغلق المقرر انطلاقه يوم 21 يوليو الجاري.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم 16 يوليو الجاري بالقاهرة بعدما منح المدير الفني اللاعبين راحة 11 يوما بعد تأجيل لقاء المحلة.