مصر تفوز على البرازيل بفارق 7 أهداف استعداداً لأوليمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

فاز منتخب مصر لكرة اليد على البرازيل بنتيجة 32-25، ضمن الدورة الودية الدولية المقامة حاليا بألمانيا استعدادا لأوليمبياد طوكيو 2020.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الفراعنة بنتيجة 17-15.

وواصل المنتخب المصري تفوقه في المباراة خلال الشوط الثاني التي وصل فيها الفارق إلى 9 أهداف، لكن الدقائق الأخيرة شهدت تقليص النتيجة من قبل لاعبي البرازيل، لنتهتي المباراة بفارق 7 لمنتخب مصر.

وسيلتقي منتخب مصر مع ألمانيا غدا الاحد ضمن منافسات الدورة الودية، وستكون هذه المباراة هي أخر مباريات منتخب مصر قبل خوض غمار الأوليمبياد.

وكان المنتخب المصري قد خاض ثلاث وديات قبل هذه الدورة الودية، حيث فاز على كرواتيا ثم خسر أمام اسبانيا، ثم الهزيمة أمام فرنسا بفارق هدف بعد ذلك.

ويستعد منتخب مصر لخوض منافسات أولمبياد طوكيو التي تقام خلال شهر يوليو الجاري، حيث أوقعته القرعة في مجموعة تضم الدنمارك، السويد، البرتغال، اليابان والبحرين.