مصدر مقرب من النني ينفي العروض التركية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

نفى مصدر مقرب من النجم المصري محمد النني لاعب آرسنال ما جاء في الصحافة التركية حول رغبة نادي بشكتاش التركي في ضم اللاعب.

وحسبما أفاد موقع Spor haper7 فإن نادي بشكتاش التركي يرغب في ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية خاصة إذا لم يقم نادي آرسنال بالوصول لاتفاق مع الدولي المصري لتجديد التعاقد.

وأكد المصدر من خلال تصريحات لمصراوي اليوم السبت، أن هذه المعلومات غير صحيحة

وكان محمد النني قد خاض تجربة مع النادي التركي نفسه في موسم 2019/2020 على سبيل الإعارة قبل أن يعود في الموسم التالي إلى آرسنال حيث قدم مستويات مقنعة رفقة الجانرز.

وتجدر الإشارة إلى أن عقد محمد النني مع نادي آرسنال سوف ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وعليه فإن النجم المصري يحق له التفاوض مع أي ناد في شهر يناير المقبل دون الرجوع لإدارة ناديه.