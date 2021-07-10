صحيفة اسكتلندية لمانشيني قبل مواجهة إنجلترا: "انقذنا.. أنت أملنا الأخير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

دعمت صحيفة "ذا ناشيونال" الإسكتلندية، روبيرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا، قبل مواجهة إنجلترا في نهائي كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

وصورت الصحيفة الاسكتلندية، المدرب الإيطالي، على أنه "ويليام والاس" الذي قاد المقاومة ضد الإنجليز المحتلين لاسكتلندا إبان حروب استقلال اسكتلندا، وتم تجسيد قصته في فيلم "Brave Heart" أو "قلب شجاع".

وكتبت الصحيفة الاسكتلندية على صورة مانشيني: "انقذنا روبيرتو.. أنت الأمل الأخير".

وعلقت الصحيفة في نهائية الصورة ساخرة من المنتخب الإنجليزي: "لا يمكننا تحمل 55 عاما أخرى من إزعاجهم".

وأشارت الصحيفة بهذه العبارة إلى فوز إنجلترا قبل 55 عاما، بكأس العالم عام 1966.