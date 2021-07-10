مصدر لمصراوي: شوقي غريب ينوي السفر مبكراً لطوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد مصدر مسؤول في اتحاد الكرة، أن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، ينوي السفر مبكراً لليابان، من أجل خوض مباراة ودية.

ومن المقرر أن يشارك منتخب مصر الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة "طوكيو 2020"، بمجموعة تضم الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا.

وقال مصدر في اتحاد الكرة لمصراوي "بعثة المنتخب الأولمبي لن تخضع لحجراً طبياً في طوكيو بعد القرارات الجديدة".

وتابع "شوقي غريب ينوي السفر مبكراً لطوكيو من أجل خوض مباراة ودية مع أحد المنتخبات هناك".

واختتم "شوقي غريب يريد السفر قبل يوم 17 يوليو من أجل خوض ودية واستغلال فترة ما قبل الدخول في فقاعة طبية".