يويفا يغرم الاتحاد الإنجليزي بسبب مباراة الدنمارك في يورو 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

وقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، غرامة مالية على الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، لما بدَر من الجماهير الإنجليزية أثناء مباراة الدنمارك في نصف نهائي كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

وتأهل المنتخب الإنجليزي إلى نهائي "يورو 2020" على حساب المنتخب الدنماركي، بعد الفوز عليه بهدفين مقابل هدف في مباراة نصف نهائي البطولة.

ووقع "يويفا" غرامة مالية قدرها 30 ألف يورو على الاتحاد الإنجليزي، لما فعلته الجماهير الإنجليزية أثناء مباراة نصف النهائي أمام الدنمارك.

وذكر الاتحاد الأوروبي، أن الغرامة وقعت لثلاثة أسباب: الأول: استهجان الجماهير الإنجليزي أثناء عزف النشيد الوطني لمنتخب الدنمارك، الثاني: استخدام "الليزر" وتوجيهه إلى وجه كاسبر شمايكل حارس مرمى الدنمارك، الثالث: استخدام الجماهير الإنجليزية للألعاب النارية في ملعب "ويمبلي".

جدير بالذكر أن المنتخب الإنجليزي سيواجه نظيره الإيطالي، في نهائي "يورو 2020"، غدا الأحد، على ملعب "ويمبلي".