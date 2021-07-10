الخليج 365 يكشف.. أسباب تصريح موسيماني بشأن عدم جاهزية الشناوي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف مصدر مسؤول في النادي الأهلي، سر تصريحات الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي بخصوص عدم جاهزية محمد الشناوي حارس الفريق.

وكان الشناوي قد شارك في مباراة الأهلي الأخيرة أمام المقاولون العرب ضمن مؤجلات الجولة الـ26، وفاز الأهلي 2-0.

وكان موسيماني قد صرح بأنه تحدث مع الجهاز الطبي وتأكد من قدرة الشناوي على اللعب، وأن الآلام التي يعاني منها لن تسبب أزمة له.

وقال مصدر في الأهلي خلال تصريحات لـ"الخليج 365" "الشناوي يتحامل على نفسه فعلياً بهدف التواجد مع الأهلي في نهائي دوري أبطال افريقيا ثم الحلم الأخر وهو المشاركة في أولمبياد طوكيو".

وتابع "موسيماني عقد جلسة بالفعل قبل ساعات قليلة من مواجهة المقاولون مع الجهاز الطبي واستفسر عن موقف الشناوي".

وأضاف "الجهاز الطبي رد على موسيماني بأن التشخيص المبدئي هو معاناة الشناوي من التواء خفيف في الركبة، ويمكنه اللعب والمشاركة في التدريبات ولكن قد تؤثر عليه بعض الشيئ".

واستمر "الجهاز الطبي كشف لموسيماني أن الشناوي يحتاج لبعض الراحة فقط وسيزول الآلم تلقائياً بجانب بعض التدريبات التأهيليلة".

وتابع " لذلك كان مخططاً الدفع بعلي لطفي أمام المقاولون ولكنه تعرض للإصابة بينما تخوف الجهاز الفني من مشاركة مصطفي شوبير في ظل نقص خبراته في مباراة بهذا الحجم".

واختتم "موسيماني لا يزال في حيرة من أمره ويريد منح الشناوي راحة من مباراة مصر المقاصة لتجهيزه لنهائي دوري أبطال أفريقيا ولكن لم يتم حسم الموقف حتي الأن".

ويستعد الأهلي لملاقاة مصر للمقاصة يوم الأحد في الدوري، في مباراة ستقام في الساعة 7 مساءً.