صفقات الاهلي | موسيماني يحدد طلباته في الميركاتو الصيفي 2021

حدد المدير الفني لفريق الاهلي بيتسو موسيماني، صفقات الاهلي وطلباته خلال الميركاتو الصيفي 2021، لتدعيم صفوف المارد الأحمر قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

وطالب موسيماني بسرعة إنهاء التعاقد مع الظهير الأيمن لنادي النجوم إف سي والمُعار لإنبي، بشكل رسمي، بعدما راقب اللاعب ووافق على انضمامه، في ظل معاناته في هذا المركز بعد إصابة محمد هاني والدفع بأكرم توفيق.

وأكد المدرب الجنوب أفريقي على ضرورة التعاقد مع جناح إفريقي يجيد اللعب في مركز 10 صناعة اللعب ويمتاز بالناحية التهديفية، في ظل عدم وجود بديل لصانع الألعاب محمد مجدي أفشه، وعدم اقتناعه بناصر ماهر وخروجه من حساباته.

وطلب موسيماني تجهيز لاعب وسط على مستوى عالٍ في حالة الموافقة على رحيل المالي أليو ديانج، بعد العروض الأوروبية التي وصلته مؤخرًا ومن الصعب الحفاظ عليه، بعد أن وصله أكثر من عرض مُغري.

كما أبدى مدرب الأهلي رضاه التام عن مركز حراسة المرمى بوجود الثلاثي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وطلب عدم التدعيم، وهو نفس الأمر في مركز قلب الدفاع، بوجود أيمن أشرف والمغربي بدر بانون وسعد سمير ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم.