الميركاتو الصيفي 2021 | حقيقة تفاوض مارسيليا مع ثنائي برشلونة

دخل نادي أوليمبيك مارسيليا في مفاوضات مع نادي برشلونة من أجل التعاقد مع لاعبين من نجوم الفريق الكتالوني خلال الميركاتو الصيفي 2021.

ويحاول نادي مارسيليا استغلال رغبة نادي برشلونة في التخلص من عدد من لاعبيه خلال فترة الانتقالات الصيفية بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

ويرغب نادي مارسيليا في التعاقد مع صانع الألعاب البرازيلي فيليب كوتينيو على سبيل الإعارة خلال الموسم المقبل مع اشتراك نادي برشلونة في دفع جزء من راتبه.

وأصبح نادي برشلونة منفتحًا على رحيل فيليب كوتينيو الصيف الحالي للتخلص من راتبه المرتفع وذلك لخفض معدل المرتبات الضخمة التي يعاني منها النادي الكتالوني.

وعانى كوتينيو من أوقات عصيبة في إسبانيا منذ انتقاله إلى برشلونة من ليفربول في يناير 2018، بقيمة 121 مليون جنيه إسترليني.

رغبة مارسيليا لا تقتصر على صانع الألعاب البرازيلي فقط، ولكنه يرغب أيضًا في التعاقد مع المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي خلال الميركاتو الصيفي 2021.

فيليب كوتينيو وصامويل أومتيتي متمسكان بالحصول على راتبهما كامل في المرحلة المقبلة، حال الموافقة على رحيلهما عن نادي برشلونة.