بالفيديو | غضب جزائري من قناة الزمالك بسبب خالد الغندور

تسبب قائد الزمالك السابق والإعلامي خالد الغندور، في غضب جزائري أثناء التحليل التقديمي لـ نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية والذي سيجمع شبيبة القبائل الجزائري والرجاء المغربي مطلع هذا الأسبوع.

وسأل الغندور ضيفه في قناة الزمالك عن حظوظ الرجاء المغربي في النهائي، والذي أكد أن المباراة محسومة بنسبة 100% لصالح الأخضر، في ظل ابتعاد الأندية الجزائرية عن المنافسة الافريقية سواء كان في الكونفيدرالية أو دوري ابطال افريقيا، وتوديع البطولات مبكرًا، على عكس الفرق المغربية والمصرية والتونسية خلال السنوات الأخيرة.

وتناول أحد الاستديوهات التحليلة بالجزائر الفيديو، والذي أغضب مقدم البرنامج وضيوفه، معربين عن استيائهم وأنه من غير المعقول هجوم قناة نادي لنادٍ أخر مثل الزمالك على فريق شبيبة القبائل وكرة القدم الجزائرية.

واستغرب مقدم البرنامج الجزائري من أن قناة الزمالك ليست قناة عامة وإنما قناة تخص أحد الأندية المصرية وتنطق باسم الزمالك فقط.

وأشار مقدم البرنامج إلى أن خالد الغندور وضيفه ليسا على دراية بتاريخ الأندية الجزائرية، ويعتقدان أن الكرة الجزائرية وشبيبة القبائل وليدة عام أو عامين، وأن ما قيل ما هو إلا نوع من احتكار الكرة الجزائرية والتقليل من شأنها.

واستشهد امقدم البرنامج بتفوق الأندية الجزائرية، بفوز فريق وفاق سطيف ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2014 على حساب فيتا كلوب الكونغولي، بالإضافة إلى لقب السوبر الافريقي على حساب الاهلي المصري في 2015.

ويُعد نادي شبيبة القبائل ضمن الأبطال القياسيين لبطولة كأس الكونفدرالية حيث تُوج بها 3 مرات متتالية.