الميركاتو الصيفي 2021 | ريال مدريد يتلقى عروض لـ6 لاعبين تحت أنظار انشيلوتي

تلقى نادي ريال مدريد عروضًا عديدة من أجل التعاقد مع 6 من لاعبيه الشباب خلال الميركاتو الصيفي 2021، منهم على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

وترغب العديد من الأندية الأوروبية، استغلال عدم اعتماد ريال مدريد على عدد من الناشئيين في الفريق الأول، وذلك من أجل الحصول على خدماتهم في الميركاتو الصيفي 2021.

ووصلت عدد العروض المتاحة أمام إدارة ريال مدريد للتعاقد مع ناشئين الفريق الملكي، إلى 14 عرضًا خلال فترة الميركاتو الصيفي 2021، منهم على سبيل الإعارة أو الشراء بشكل نهائي.

ويأتي الظهير الأيسر الشاب أنطونيو بلانكو على رأس قائمة اللاعبين المرغوب في التعاقد معهم خلال الميركاتو الصيفي 2021، على سبيل الإعارة، خاصة في ظل بقاء مارسيلو في صفوف الميرنجي.

ويرغب أنشيلوتي في حصول بلانكو على عدد من الدقائق من أجل النضوج أكثر في المرحلة المقبلة سواء مع نادي ريال مدريد أو الخروج معارًا لضمان مشاركته الموسم المقبل.

وتتكون قائمة اللاعبين المرغوب في التعاقد معهم من 6 لاعبين وهم؛ أنطونيو بلانكو وميجيل جويتيريز ومارفين بارك وسيرجيو أريباس، وفيكتور تشوست إضافة إلى ماريو جيلا.

ومن المنتظر أن تحسم إدارة ريال مدريد موقفها من العروض التي تلقتها من الأندية الأوروبية، تجاه هؤلاء الناشئين خلال الفترة المقبلة، منتظرة معرفة حاجة كارلو أنشيلوتي لكلًا منهم بعد فترة الإعداد الحالية.