القرعة تضع "الأولمبي اليمني" ضمن المجموعة الأولى من تصفيات آسيا

المنامة - ياسر ابراهيم - وضعت قرعة التصفيات الآسيوية للمنتخبات الأولمبية (تحت 23 سنة) منتخب اليمن الأولمبي في المجموعة الأولى إلى جانب كلٍ من (سوريا، قطر، سريلانكا).



جاء ذلك خلال مراسيم القرعة للتي سحبت، أمس الجمعة، بمقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية، لحساب التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، المقررة في أوزبكستان عام 2022.



وستقام التصفيات خلال الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر المقبل بنظام التجمع، حيث يتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الـ11.



ويستضيف مباريات مجموعات الغرب كل من الإمارات والبحرين والأردن والكويت وقطر وطاجيكستان، في حين يستضيف مجموعات الشرق كل من الصين تايبيه وإندونيسيا ومنغوليا وسنغافورة.



يأتي ذلك فيما لم يُعرف بعد تشكيلة المنتخب الأولمبي اليمني وجهازه الفني حتى الآن.

