شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. روان ياقوت لاعبة الطائرة: بحب تامر حسنى وحلمى أصبح دكتورة علاج طبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة و صالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "روان ياقوت" لاعبة الكرة الطائرة والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب كما تتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

هوايتي المفضلة الخروجات.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

النجرسكو.

من نجمك المفضل؟

Lucas .

من مطربك المفضل؟

تامر حسنى.

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى أيه؟

دكتورة علاج طبيعى.

لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟

بتجاهل المعاكسات.

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

روبى

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال ؟

الكاجوال

تفضلين الزواج من شخص رياضى و لا مش شرط؟

شخص رياضى أفضل.