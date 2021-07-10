شكرا لقرائتكم خبر عن مودى "النصر" يفضل الانتقال للزمالك بعد ترشيح طارق السيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر محمد ناصر "مودى"، لاعب وسط فريق النصر القاهرى، طارق السيد المدير الفنى لفريقه برغبته فى الانتقال إلى نادى الزمالك، بعدما قام طارق السيد نجم القلعة البيضاء السابق بترشيحه للانضمام إلى الفريق الأبيض، لتدعيم خط وسط الفريق فى الموسم الجديد، خاصة أنه يرى أن اللاعب أحد المواهب المميزة، وهو ما جعل اللاعب يُخطر مدربه بأن رغبته الأولى هى الانتقال لقلعة ميت عقبة.

ويمتلك مودى إمكانيات الفنية والبدنية مُميزة منذ أن صعده طارق السيد من ناشئين النصر حيث يعد من مواليد 2001 ويُجيد اللعب فى مركز الوسط المدافع والمساند وتحت رأس الحربة ويُعد أحد العناصر التى يعتمد عليها طارق السيد بصفة أساسية مع فريقه فى المباريات الأخيرة بدورى القسم الثانى مع النصر، لذا جاء ترشيح انضمامه إلى الزمالك فى الفترة المقبلة، فى ظل رؤيته أنه سيكون أفضل تعويض لفرجانى ساسى، لاعب وسط الأبيض المنقطع عن تدريبات الزمالك.

وانقطع فرجانى ساسى عن تدريبات الزمالك، حيث بدأت إدارة قلعة ميت عقبة فى اتخاذ خطوات جادة لحفظ حقوق النادى ضد التونسى الدولى فرجانى ساسى الذى رفض العودة للانتظام فى تدريبات الزمالك بداعى انتهاء تعاقده بنهاية يونيو الماضى، حيث جهزت إدارة الزمالك ملفا كاملاً عن العقوبات التى تم توقيعها على فرجانى ساسى مع نسخة من لائحة الفريق للاستشهاد بها فى فترة انقطاعه عن التدريبات، والتى امتدت من يوم 17 يونيو الماضى.

وجاء ذلك بعدما أبلغ محامى ساسى إدارة الزمالك أنه لن يعود وتم انهاء التعاقد بنهاية يونيو الماضى، على أن يتم إرسال الملف لاتحاد الكرة لتوقيع الغرامات على فرجانى ساسى وتوثيقها تمهيدًا لارسالها لـ "فيفا" فى حال لجوء اللاعب للاتحاد الدولى وتقديم شكوى ضد الزمالك، بشأن مستحقاته المتبقية من لموسم الحالى والبالغة نحو 450 ألف يورو، حيث أكد حسين لبيب، رئيس اللجنة التى تدير القلعة البيضاء، أن محامى التونسى فرجانى ساسى أبلغهم بعدم عودة اللاعب إلى مصر مرة أخرى وانتهاء علاقته بالزمالك، قائلاً: "محامى الزمالك كلم محامى التونسى فرجانى ساسى، والأخير أبلغه أن ساسى لن يعود وعقده انتهى وعلاقته انتهت بالزمالك".