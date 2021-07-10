تعرف على التشكيل المتوقع لمباراة إنجلترا وإيطاليا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

يحتضن ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن يوم الأحد نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" والذي يجع إنجلترا ضد إيطاليا.



منتخب إنجلترا صاحب الأرض يدخل اللقاء متحصناً بدفاع حديدي لم يستقبل إلا هدفا وحيدا على مدار البطولة، ونجح في تحقيق 5 انتصارات مقابل تعادل وحيد، وسجل 10 أهداف.

منتخب إيطاليا، الذي احتضن الافتتاح، من جانبها تلقى 3 أهداف، كلها بعد الدور الثاني، لكنه في المقابل سجل 12 هدفاً، محققا مثل الإنجليز 5 انتصارات وتعادلا وحيدا.

وينتظر أن يدخل روبرتو مانشيني مدرب الآزوري اللقاء بتشكيل مكون من جيانلويجي دوناروما في حراسة المرمى، وأمامه رباعي دفاعي مكون من جيوفاني دي لورنزو وليوناردو بونوتشي وجيورجيو كيليني وإيمرسون.

وفي وسط الملعب سيتواجد جورجينيو وماركوس فيراتي ونيكولو باريلا، وأمامهم ثلاثي هجومي بقيادة تشيرو إيموبيلي ولورينزو إنسيني وفيديريكو كييزا.

على الجانب الأخر، سيلعب مدرب إنجلترا جاريث ساوثجيت بطريقة 4-2-3-1.

وسيلعب جوردان بيكفورد في حراسة المرمى، وأمامه رباعي هاري ماجواير وجون ستونز وكايل ووكر ولوك شو.

وفي الارتكاز سيتواجد كالفين فيليبس وديكلان رايس ثم ثلاثي وسط هجومي مكون من ماسون ماونت ورحيم سترلينج وبوكايو ساكا وأمامهم مهاجم وحيد هاري كين.