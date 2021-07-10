ماهو التشكيل المتوقع لمباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا 2021.

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 يوليه 2021

متابعات_السعودية نيوز

يلتقي منتخبا البرازيل والأرجنتين فجر الأحد بملعب ماراكان التاريخي في نهائي بطولة كوبا أمريكا 2021 المقامة حاليا على أرض راقصي السامبا.



ويأمل رفاق نيمار دا سيلفا نجم منتخب البرازيل في المحافظة على اللقب الذي حققوه في 2019، بينما يأمل ليونيل ميسي قائد الأرجنتين في إحراز أول لقب دولي مع منتخب بلاده.

الفوز باللقب سيجعل الأرجنتين الأكثر تتويجاً مع أوروجواي صاحبة الـ15 لقباً، بينما سيكون اللقب حال فاز به راقصو السامبا هو رقم 10 في تاريخهم.

تيتي مدرب البرازيل يتوقع أن يدخل اللقاء بتشكيل مكون من إيدرسون مورايس في حراسة المرمى، وأمامه رباعي دفاعي دانيلو وتياجو سيلفا وماركينيوس ورينان لودي، وأمامهم ثنائي ارتكاز كاسيميرو وفريد.

على الجانب الهجومي سيلعب الثلاثي لوكاس باكيتا ونيمار وريتشارليسون تحت المهاجم الوحيد روبرتو فيرمينو.

على الجانب الآخر، سيعتمد ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين على طريقة 4-3-3، بادئا بإيميليانو مارتينيز في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي ناهول مولينا وجيرمان بيزيليا ونيكولاس أوتاميندي ونيكولاس تاجليافيكو.

وفي الوسط سيلعب الثلاثي رودريجو دي باول وجيدو رودريجيز وجيوفاني لوسيلسو، وأمامهم في الهجوم لاوتارو مارتينيز ونيكولاس جونزاليس وليونيل ميسي.