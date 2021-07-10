صحيفة تركية تتحدث عن قرب انضمام رمضان صبحي لـ جالاتا سراي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية تركية عن مفاوضات متقدمة بين نادي جالاتا سراي التركى ولاعب منتخب مصر ونادي بيراميدز، رمضان صبحي، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان رمضان صبحي قد ارتبط إسمه بالانضمام إلى كتيبة المدرب فاتح تريم، ومواطنه مصطفى محمد، الذى انتقل فى يناير الماضي على سبيل الإعارة من الزمالك.

وأفادت صحيفة "فاناتيك" التركية، بأن وكلاء رمضان صبحي رشحوه لمسئولي جالاتا سراي من أجل تدعيم مركز الجناح الأيسر بعد رحيل هنرى أونيكورو، وعدم تفعيل بند أحقية الشراء من موناكو.

وقالت الصحيفة إن هناك موافقة من قبل رمضان صبحي على الانتقال إلى جالاتا سراي لأنه يرغب فى العودة إلى أوروبا من جديد بعد الرحيل عن الدوري الإنجليزي ونادي هيدرسفيلد تاون لصالح الأهلي ثم بيراميدز.

وأكدت أن العقبة الوحيدة أمام جالاتا سراي لضم رمضان صبحي هو راتبه السنوي الكبير الذي يتقاضاه مع بيراميدز، والذي يصل إلى 2.2 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة جالاتا سراي تقدم فقط راتبًا سنويًا قيمته 1.5 مليون يورو ومكافآت أخرى بحسب أدائه في المباريات مع الفريق، في حين أن رمضان صبحي يريد الرحيل عن بيراميدز ولن يتسبب فى أى مشاكل للنادي التركي.

وفي وقت سابق، كشفت تقارير صحفية تركية أن رمضان صبحى طلب عبر وكيل أعماله عرض انتقاله لصفوف جالاتا سراى التركى، تمهيداً للانضمام له بداية من الموسم الجديد بعد إنهاء مشاركته فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وذكرت صحيفة "takvim" التركية أن جالاتا سراي تلقى عرضًا من أحد وكلاء اللاعبين بترشيح رمضان صبحي، الذى يريد خوض مغامرة أوروبية عن طريق الفريق التركي.

وأشارت الصحيفة إلى أن قيمة رمضان صبحى السوقية الحالية للاعب تبلغ 3 ملايين يورو، فضلا عن أنه أحد العناصر الأساسية فى المنتخب المصرى الأول والأولمبى الذى يستعد لأولمبياد طوكيو.