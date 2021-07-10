شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية الدولية تعفى منتخب مصر من الحجر الصحى فى طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى اتحاد الكرة المصرى والمنتخب الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، خطاباً من اللجنة الأولمبية الدولية يخطرهم فيه برفع اسم مصر من بين البعثات التى ستخضع للحجر الصحى فى طوكيو لمدة 3 أيام قبل انطلاق أولمبياد طوكيو.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة، أن منتخب مصر الأولمبى لن يخضع للحجر الصحى فى طوكيو لمدة 3 أيام، كما كان مقررا، حيث وضعت اللجنة المنظمة اسم مصر من بين الدول الآمنة التى تم فيها السيطرة على الإصابات بفيروس كورونا.

وقرر الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، اصطحاب 18 لاعباً إلى طوكيو على أن ينضم للبعثة المصرية هناك 4 لاعبين من النادى الأهلى عقب خوض نهائى دورى أبطال أفريقيا يوم 17 يوليو الجارى أمام كايزرتشيفز فى المغرب.

وتدور حاليا اتصالات بين الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى والنادى الأهلى لتحديد اثنين من لاعبى الأهلى للسفر مع البعثة إلى طوكيو قبل النهائى الأفريقى، على أن يلحق أربعة لاعبين بالبعثة عقب النهائى الأفريقى.

وضم شوقى غريب إلى قائمة الأولمبياد 6 لاعبين من الأهلى هم محمد الشناوى وأكرم توفيق وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن.