شكرا لقرائتكم خبر عن سامى العدل "عاشق الزمالك وحلال العقد بميت عقبة" فى ذكرى رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم السبت 10 يوليو الذكرى السادسة لوفاة الفنان الراحل سامى العدل، الذى غادر عالمنا تاركا وراءه العديد من الإنجازات الفنية، إلا أن علاقته بالرياضة كانت قوية وتحمل العديد من الذكريات، خاصة مع نادى الزمالك معشوقه الأول.

سامى العدل كان مشجعا للزمالك، هو وأفراد عائلته، وكان على علاقة قوية بجميع لاعبى ونجوم ومسئولى القلعة البيضاء على مدار تاريخه، وترددت أنباء من قبل عن مساهمته مالياً فى تدعيم النادى بالعديد من الصفقات، فضلاً عن التدخل المباشر لإقناع بعض النجوم بالانتقال للفارس الأبيض، وكثيراً ما كان له دور فى حل مشاكل العديد من نجوم ميت عقبة، أمثال شيكابالا ومحمد إبراهيم، وقبل رحيله قاد مع أشقائه فكرة استعادة شيكا من سبورتنج لشبونة البرتغالى.

ونجح العدل كثيرا فى استقطاب عدد كبير من نجوم الفن، منهم وجدى العربى والراحل نجاح الموجى ومدحت صالح لدعم النادى وحضور مبارياته.

ومن أشهر الجمل التى قالها الفنان الراحل عن الزمالك كانت عام 2007 وعندما قال لعمرو زكى مهاجم الزمالك السابق، "الزمالك ده مش مجرد نادى بنشجعه أو كيان بننتمى إليه، الزمالك دم بيجرى فى عروقنا، الزمالك الهواء اللى بنتنفسه، مستحيل حد يقدر يبعدنى عنه إلا لو قدروا يصفوا دمى وحتى لو صفوه برضو هيفضل جوايا".

ولد سامى العدل فى مدينة المنصورة فى عام 1946، تخرج فى المعهد العالى للفنون المسرحية، وبدأ العمل كممثل منذ أوائل السبعينيات من خلال فيلم "كلمة شرف" فى عام 1972.

ثم شارك منذ ذلك الوقت بالعمل فى السينما والتليفزيون والمسرح، ولكن كان أكثر أعماله حتى مطلع الألفية الثالثة فى السينما، حرب الفراولة، أمريكا شيكا بيكا، هستيريا، شورت وفانلة وكاب، أحلى الأوقات.

توفى الفنان سامى العدل عن عمر يناهز 68 بعد صراع مع المرض فى الساعات الأولى من يوم الجمعة 10 يوليو 2015، بالمركز الطبى العالمى، بسبب هبوط حاد فى الدورة الدموية نتيجة ضعف فى عضلة القلب.